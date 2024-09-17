Поліпшили до невпізнання: в Україні модернізували танк Leopard 1 (відео)

Німецька машина отримала додаткові модулі динамічного захисту, які прикривають найвразливіші місця, а також екрани для захисту від FPV-дронів.

Related video

Україна вперше продемонструвала модернізовані танки Leopard 1A5V, які увійшли до складу 5-ї окремої танкової бригади. Ці машини, спочатку створені в епоху холодної війни, зазнали серйозних удосконалень, спрямованих на підвищення їхньої бойової ефективності та виживання на сучасному полі бою. Про це 16 вересня повідомили в Facebook Оперативного командування "Захід".

Танки Leopard 1A5V були посилені додатковою бронею та захисними екранами для протидії загрозам ворожих безпілотників, особливо дронів типу FPV, які активно використовуються російськими силами. Для підвищення рівня захисту застосовано блоки динамічного захисту (ERA), які закривають лобову проєкцію, башту та борти танка.

Особливу увагу приділено вразливим місцям, таким як з'єднання вежі з корпусом, які отримали додаткові модулі захисту.

Однією з ключових особливостей стало встановлення сітчастих екранів, призначених для зниження вразливості машини перед атаками дронів, що збільшує шанси на виживання екіпажу в бойових умовах.

Водночас Leopard 1A5V зберіг свої видатні характеристики: максимальна швидкість до 70 км/год і точність вогню на дистанції до 4 кілометрів.

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначили, що така дальність забезпечена шляхом прицілу EMES-18, який перевершує російські аналоги на танках Т-72. Крім того, було згадано вогневу міць німецького танка, який здатний підкаліберним снарядом пробити танки Т-72, Т-80 і Т-90 росіян у лобову проєкцію.

"Ще однією перевагою Leopard 1 названо не лише високу швидкість заднього ходу, а й можливість за лічені секунди розігнатися для того, щоб увійти або навпаки покинути поле бою", — підсумували українські експерти.

Важливо

ЗСУ тримають танки Abrams і нові Leopard подалі від фронту, США змінюють стратегію, — WSJ

Нагадаємо, у травні стало відомо, що українські зброярі оснастили танк Leopard 1A5DK двома типами динамічного захисту: радянським "Контакт-1" і українським "Ніж".