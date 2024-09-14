ЗСУ тримають танки Abrams і нові Leopard подалі від фронту, США змінюють стратегію, — WSJ

За словами одного з водіїв танків ЗСУ, на початку війни машини часто ховали у виритих траншеях, проте з розвитком сфери БПЛА подібні методи вже не застосовують.

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Дрони змушують змінювати тактику на театрі воєнних дій, де раніше основною бронетехнікою залишалися танки. Тепер же західні Abrams, Leopard тощо, які отримав Київ, уже або не використовуються, або знищені. Про це пише The Wall Street Journal.

Роль безпілотників на полі бою зросла, тому армії змінюють стратегії — і використовують додатковий захист, наголошується в публікації.

За даними видання, бойові дії в Україні показали, що "королів поля бою" минулих років зараз уже легко виявити й атакувати дешевими дронами. З цієї причини десятки основних бойових танків країн Заходу були залучені в бойових зіткненнях вкрай рідко, деякі з них зазнали ушкоджень або ж були знищені/захоплені.

На сьогодні Україна і РФ додають своїм бойовим машинам засоби пошуку і придушення дронів. Змінюється конструкція бронемашин — для підвищення маневровості.

"У короткостроковій перспективі вкрай необхідно внести зміни, щоб зберегти наші бронетанкові формування", — заявив генерал Джеймс Рейні, командувач підрозділу Army Futures Command, який відповідає за технологічне забезпечення сухопутних військ США.

Автори публікації наводять дані OSINT-дослідників з нідерландської організації Oryx про те, що одну п'яту всіх танків Abrams, які отримала Україна, вже знищено, а інші використовуються досить рідко. За словами журналістів, знищено або пошкоджено дві третини новітніх моделей Leopard.

Водій одного з танків ЗСУ розповів, що варто виїхати на дорогу, як танк одразу ж помічає безпілотник — далі йде артобстріл, використовуються також міномети, ПТРК, БПЛА, керовані авіабомби". За його словами, на початку війни танки часто ховали у виритих траншеях, проте з розвитком сфери безпілотників подібні методи вже не застосовуються. Тепер танки залишають далеко від передових позицій.

Командир танкової роти ЗСУ Антон Гавриш також зазначив, що колись майстерність командира танка полягала в тому, щоб вести танкові дуелі та надавати підтримку піхоті. Тепер же цінується вміння вести прихований вогонь і швидко відступати.

Глава Кремля Володимир Путін 2023 року говорив, що інвестиції у виробництво дронів у РФ можуть доходити до 1 трлн рублів (приблизно 10 млрд євро).

Дронами у РФ збираються забезпечити кожну роту. Україна ж, за інформацією видання, планує випустити у 2024 році 1 млн FPV-дронів.

Нагадаємо, що, за даними підрозділу Khorne Group 116 ОМБр, у Курській області спостерігається новий прорив українських військ.

Також повідомлялося, що РФ запустила виробництво нових дронів-камікадзе з двигунами з Китаю.