У Білорусі випробували комплекси "Полонез-М", які нібито б'ють на 300 км (відео)

Імовірно, білоруські РСЗВ оснастили китайськими ракетами M20, які мають більшу дальність, ніж боєприпаси A200 з радіусом ураження до 200 км.

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Білоруські військові провели навчальні стрільби з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Полонез" на одному з російських полігонів. Основною метою випробувань стало підтвердження заявлених характеристик комплексу, зокрема стрільба "на максимальну дальність". Відео було опубліковано в мережі X.

З огляду на опубліковані відеоматеріали, під час стрільби використовували контейнери різних розмірів, що може свідчити про застосування кількох типів ракет.

Можливості комплексу "Полонез"

Стандартний ракетний комплекс "Полонез" оснащений китайськими ракетами A200, які важать 750 кг і здатні уражати цілі на відстані від 50 до 200 км.

Зазначимо, що під час аналогічних випробувань у Росії, як припускають експерти, могли використовуватися ракети з дальністю до 300 км. Це пов'язано з повідомленнями про можливу передачу Китаєм балістичних ракет M20 для модернізованої версії комплексу "Полонез-М", здатної уражати цілі на відстані до 280–300 км.

Основні характеристики РСЗВ "Полонез":

боєкомплект — вісім ракет;

час залпу — 50 секунд;

підготовка до запуску — приблизно 8 хвилин;

дальність стрільби — від 50 до 200 км (до 300 км із ракетами M20).

Загроза для сусідніх країн

Якщо інформація про передачу ракет M20 підтвердиться, це значно збільшить ударні можливості Білорусі, створюючи загрозу для сусідніх країн, як-от Польща та Україна. Експерти зазначають, що Білорусь як союзник Росії може розглядати використання цих систем у разі подальшої ескалації регіональних конфліктів.

Навчання з "Полонезом" поблизу польського кордону вже проводилися раніше, що підтверджує наміри Білорусі продовжувати зміцнення своїх збройних сил із застосуванням новітніх модифікацій комплексу.

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Раніше повідомлялося, що підрозділи ракетних військ і артилерії Білорусі були відправлені в Росію на полігон для проведення тренувань. За даними Міноборони республіки, військові мали відпрацьовувати бойове застосування ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні білоруської армії.