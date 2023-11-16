Китайська переробка: армія Білорусі озброїлася реактивними системами "Полонез-М"

Білоруські РСЗВ "Полонез-М" є модернізованим варіантом системи "Полонез", які, як стверджують у Міноборони країни, можуть вражати цілі "з високою точністю" на відстані до 300 км.

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На озброєння армії Білорусі надійшли реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Полонез-М", які є вдосконаленою версією РСЗВ "Полонез", яка вже перебуває на озброєнні. Про це 15 листопада повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

У пресрелізі сказано, що модернізований варіант має поліпшені тактико-технічні характеристики порівняно з попередником. Головною особливістю "Полонез-М" є збільшена дальність ведення вогню, яка тепер, за твердженням Міноборони, досягає 300 км.

Також зазначається, що нова РСЗВ може вражати цілі "з високою точністю".

Нова система призначена для ураження командних пунктів, арсеналів із боєприпасами, скупчення техніки та зосередження живої сили.

Автори публікації не забули заявити про те, що нова РСЗВ є представником найкращих світових зразків із традиційним формулюванням "аналогов нет".

"РСЗВ "Полонез-М" відповідає найкращим світовим зразкам систем реактивної артилерії. Багато технічних рішень, реалізованих білоруськими розробниками, не мають аналогів у світі", — пишуть білоруські пропагандисти.

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Як зазначили експерти "Мілітарного", цю систему вперше продемонстрували 2015 року, а через три роки завершилися випробування модернізованої версії "Полонез-М".

Фактично "Полонез" — це адаптоване білоруське колісне шасі МЗКТ-7930 "Астролог" для китайського багатофункціонального ракетного комплексу GATSS калібру 301-мм. Імовірно, про розробку системи говорив Олександр Лукашенко. У 2023 році він заявив, що білоруські конструктори використовують російські технології для створення нової "серйозної" ракети.

Раніше повідомлялося, що Росія розвиває інфраструктуру для запуску ядерних боєголовок на території Білорусі. Як повідомили журналісти The Wall Street Journal, на супутникових знімках можна побачити полігон і ангар для ракетного комплексу "Искандер".