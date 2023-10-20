Збудували за рік: ЗМІ показали супутникові знімки ангарів для ядерної зброї РФ у Білорусі (фото)

Зі слів журналістів, військова база для ядерних пускових установок у Білорусі все більше стає схожа на базу, яку раніше звели у Калінінградській області РФ. Наразі там добре видно полігон та ангар для ОТРК "Іскандер".

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Міністерство оборони США опублікувало звіт щодо військової потужності Китаю, зазначивши у ньому, що КНР планує наростити кількість ядерних боєголовок спершу до 1 тис., потім до 1,5 тис. Тим часом Росія розбудовує інфраструктуру для запуску ядерних боєголовок на території Білорусі. Репортаж про нарощування ядерного потенціалу Москви та Мінська опублікувало видання The Wall Street Journal

Видання підготувало відеорепортаж, ґрунтуючись на відео, які відкрито показували медіа Міноборони РФ — наприклад, "ВоенТВ". Крім того, використовували супутникові світлини високої роздільної здатності Maxar, які дали можливість порівняти інфраструктуру на новій базі РФ в Осиповичах в Білорусі та на базі в Калінінградській області. Також розслідувачі скористались даними секретного звіту американських спецслужб та відкритою інформацією щодо ядерних сховищ РФ.

В підсумку журналісти зробили висновок, що інфраструктуру для пускових установок ОТРК "Іскандер" з ядерними боєголовками під Осиповичами почали будувати у серпні 2022 року — тобто у перші місяці війни РФ проти України. Станом на весну 2023 року там з'явилось огородження, а у червні 2023 року чітко видно три об'єкти у різних стадіях готовності — від полігону до ангарів для ОТРК "Іскандер".

Ядерна зброя РФ: деталі

Розслідувачі проаналізували відео, які показувало російське військове телебачення. На відео демонструють світовій громадські кадри з пусковими установками: як вони стоять на полігоні, як заряджаються, як рухаються. Також у мережі показали поїзд, якими переміщують ядерні заряди з місць зберігання до пускових установок.

Фото: Міноборони РФ

Також журналісти опублікували карту, на якій позначено ядерні об'єкти РФ. Донедавна їх було близько 33 — розміщувались по усій території РФ, навіть за кілька кілометрів від кордонів з Україною у Харківській області (зазначаймо, ідеться про ядерний об'єкт "Бєлгород-22", який терміново евакуювали під час рейдів легіону "Свобода Росії").

Розслідувачі підсумували, що РФ не лише на словах здійснювала ядерний шантаж. Протягом року росіяни встигли звести під Осиповичами інфраструктуру, яка повторює будівлі на військовій базі з ядерними пусковими установками в Калінінграді.Тобто ядерний об'єкт у Білорусі поступово готується, щоб стати новим ядерним полігоном РФ.

Зазначимо, 18 жовтня Держдума РФ скасувала угоду, згідно з якою в Росії не повинні проводитись ядерні випробування. Крім того, кілька тижнів тому представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що США начебто примушують Кремль застосувати "ядерку". Тоді ж російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, не погано було б провести вибух ядерної бомби над Сибіром.

Нагадуємо, експерти проаналізували, яка система ППО могла б стати альтернативою для "Залізного купола", який так і не вдалось отримати Україні. Припустили, що можна було б використати експериментальну акустичну систему, яка виявляла б дрони-камікадзе Shahed-136 завдяки їхньому торохкотінню. Тим часом президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити Україні допомогу в сумі 63 млрд дол.