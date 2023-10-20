Построили за год: СМИ показали спутниковые снимки ангаров для ядерного оружия РФ в Беларуси (фото)

По словам журналистов, военная база для ядерных пусковых установок в Беларуси все больше становится похожа на базу, которую ранее возвели в Калининградской области РФ. Сейчас там хорошо видно полигон и ангар для ОТРК "Искандер".

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Министерство обороны США опубликовало отчет о военной мощи Китая, отметив в нем, что КНР планирует нарастить количество ядерных боеголовок сначала до 1 тыс., затем до 1,5 тыс. Тем временем Россия развивает инфраструктуру для запуска ядерных боеголовок на территории Беларуси. Репортаж о наращивании ядерного потенциала Москвы и Минска опубликовало издание The Wall Street Journal

Издание подготовило видеорепортаж, основываясь на видео, которые открыто показывали медиа Минобороны РФ — например, "ВоенТВ". Кроме того, использовали спутниковые фотографии высокого разрешения Maxar, которые дали возможность сравнить инфраструктуру на новой базе РФ в Осиповичах в Беларуси и на базе в Калининградской области. Также расследователи воспользовались данными секретного отчета американских спецслужб и открытой информацией о ядерных хранилищах РФ.

В итоге журналисты сделали вывод, что инфраструктуру для пусковых установок ОТРК "Искандер" с ядерными боеголовками под Осиповичами начали строить в августе 2022 года — то есть в первые месяцы войны РФ против Украины. По состоянию на весну 2023 года там появилось ограждение, а в июне 2023 года четко видно три объекта в разных стадиях готовности — от полигона до ангаров для ОТРК "Искандер".

Ядерное оружие РФ: детали

Расследователи проанализировали видео, которые показывало российское военное телевидение. На видео демонстрируют мировой общественности кадры с пусковыми установками: как они стоят на полигоне, как заряжаются, как двигаются. Также в сети показали поезд, которыми перемещают ядерные заряды с мест хранения к пусковым установкам.

Фото: Министерство обороны РФ

Также журналисты опубликовали карту, на которой обозначены ядерные объекты РФ. До недавнего времени их было около 33 — размещались по всей территории РФ, даже в нескольких километрах от границ с Украиной в Харьковской области (отмечаем, речь идет о ядерном объекте "Белгород-22", который срочно эвакуировали во время рейдов легиона "Свобода России").

Расследователи подытожили, что РФ не только на словах осуществляла ядерный шантаж. В течение года россияне успели возвести под Осиповичами инфраструктуру, которая повторяет здания на военной базе с ядерными пусковыми установками в Калининграде, то есть ядерный объект в Беларуси постепенно готовится, чтобы стать новым ядерным полигоном РФ.

Отметим, 18 октября Госдума РФ отменила соглашение, согласно которому в России не должны проводиться ядерные испытания. Кроме того, несколько недель назад представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США якобы принуждают Кремль применить "ядерку". Тогда же российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, не плохо было бы провести взрыв ядерной бомбы над Сибирью.

Напоминаем, эксперты проанализировали, какая система ПВО могла бы стать альтернативой для "Железного купола", который так и не удалось получить Украине. Предположили, что можно было бы использовать экспериментальную акустическую систему, которая обнаруживала бы дроны-камикадзе Shahed-136 благодаря их тарахтению. Тем временем президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить Украине помощь в сумме 63 млрд долл.