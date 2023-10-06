Положат на стол красную кнопку: РФ могут "вынудить" применить ядерно оружие, — Лукашенко

Белорусский политик считает, что Соединенные Штаты якобы нагнетают обстановку и толкают Кремль на крайние меры.

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Соединенные Штаты своими шагами, которые приводят к эскалации, могут вынудить Россию "достать красную кнопку" и применить ядерное оружие. Такое мнение высказал Александр Лукашенко во время своего рабочего визита в Брестскую область 6 октября, передает белорусский канал "Пул первого".

Лукашенко посетил учебный объект Минобороны Беларуси "Узел сопротивления", где ему показали возможности инженерного оборудования узла Кобринского укрепрайона.

Отвечая на вопросы белорусский политик заявил, что Вашингтон якобы толкает россиян пойти на крайние меры.

"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол", — сказал он.

Заявления россиян

Заявлению Лукашенко предшествовали неоднократные высказывания официальных лиц Российской Федерации по поводу эскалации со стороны Вашингтона и союзников. Так представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если США одобрят поставки Украине дальнобойных ракет с кассетными бомбами, это приведет к дальнейшей эскалации конфликта и еще большим жертвам.

"Поставки вооружений являются не просто дестабилизирующим, а провоцирующим конфликт фактором", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

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Также ядерная риторика звучит и со стороны российских пропагандистов. Напомним, 3 октября главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предложила "осуществить ядерный взрыв где-то над Сибирью". По ее словам, такой ядерный удар выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники, а в остальном никаких катастрофических последствий не будет.

Неоднократно о ядерной эскалации говорил и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 10 сентября он написал в соцсетях, что Соединенные Штаты могут "дождаться" повторения трагедии 2001 года только уже в гораздо больших масштабах и с "атомной или биологической составляющей".