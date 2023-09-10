Дождутся, как в сентябре 2001: Медведев продолжает пугать США ядерной войной

По словам экс-президента РФ, из-за того, что США передают оружие своим союзникам по своему усмотрению, у кого-то из руководителей ядерных стран "сдадут нервы" и он использует оружие массового поражения.

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В канун годовщины терактов 11 сентября в США заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что из-за действий Соединенных Штатов у кого-то из лидеров стран ядерного клуба "сдадут нервы" и он примет эмоциональное решение об использовании оружия массового уничтожения. При этом в числе преступлений, приписываемых Штатам, Медведев назвал поставки оружия врагам России и "воровство граждан" для предания их суду. Очередные угрозы Медведева были опубликованы в его Telegram 10 сентября.

Бывший президент РФ предался логическим изысканиям и возмутился тем, что Вашингтону позволительно поставлять оружие тем, кому он посчитает нужным, а вот союзники Москвы получают от Штатов угрозы, когда хотят проделать то же самое.

"Охренели они, что ли, совсем? Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран – без проблем, не надо никаких оправданий. При этом – не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой", — рассуждает Медведев.

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По его словам, американцы могут "дождаться" повторения трагедии сентября 2001 года. Только в этот раз против них могут применить ядерное или биологическое оружие.

"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП", — написал Медведев.

Одиозный политик отметил, что ядерный клуб постоянно расширяется, а некоторые его члены не связаны никакими обязательствами.

"И тогда все. Хана. Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду…" — мрачно подытожил Медведев.

Напомним, экс-президент РФ и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Международная комиссия ООН по расследованию нарушений ведет себя как слепые кроты, поскольку не видит признаков геноцида в Украине. Он посоветовал членам комиссии "протереть свои зенки".