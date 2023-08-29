"Мы вас похороним": Медведев отреагировал на разрешение Украине наносить удары по Крыму

В своем заявлении политик цитирует Библию, Хрущева и Ленина, угрожает очередным "апокалипсисом", пишет на латыни и едва не объявляет войну НАТО.

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Экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры Украины достигли консенсуса относительно возможности ударов ВСУ по Крыму. Мысли об очередном "апокалипсисе" Медведев изложил в своем телеграм-канале.

"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, например в Крыму. Если это правда, это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli и для России возможность действовать в рамкахjus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе", — написал он.

Далее Медведев начал цитировать отрывки из Библии, Ленина и даже Хрущева:

"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение. 9:6);

"Нас помнят, пока мы мешаем другим" (В.И.Ленин).

"Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним" (Н.С.Хрущев).

Напомним, что 28 августа советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что позиция западный партнеров Украины изменилась. В прошлом году они категорически возражали относительно атак по позиция ВС РФ в Крыму, то в этом году есть полное согласие относительно этого — уничтожать все российское в Крыму.

Ранее сообщалось, что Абхазия назвала ложью заявления Медведева о желании войти в состав РФ. В Совбезе самопровозглашенной республики заявили, что политические силы Абхазии "выступают за близкие и союзнические отношения с Россией", но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов.