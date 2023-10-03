"Ничего страшного": Симоньян предложила осуществить ядерный взрыв над Сибирью (видео)

Осуществить ядерный удар главред телеканала RT предлагает над Сибирью, ведь считает это "самой гуманной опцией", потому что "ничего такого страшного не будет". Пропагандистка считает, что такой взрыв выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники.

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Российская пропагандистка и главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян предложила "осуществить ядерный взрыв где-то над Сибирью". С такой идеей она выступила, реагируя на новости об усилении вооружения ВСУ западными партнерами.

Пропагандистка не видит никакого другого решения, кроме как нанесение ядерного удара.

По ее словам, если осуществить ядерный взрыв за сотни километров на территории России, то ничего не будет на земле.

"Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни ужасной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии — этого ничего не будет", — заявила Симоньян.

Пропагандистка считает, что такой ядерный удар выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники.

"Мы вернемся с вами в 93 год. И я вам скажу, прекрасно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет", — говорит сторонница президента РФ Владимира Путина.

Для Маргариты Симоньян такой исход событий — "гора с плеч".

"Это самая гуманная опция. Я не вижу никакого результата, кроме примерно такого", — добавляет пропагандистка.

Напомним, в воскресенье 1 октября министр обороны США Ллойд Остин разговаривал с украинским коллегой Рустемом Умеровым и подтвердил ему поддержку со стороны США, сообщили в Пентагоне.