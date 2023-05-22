Из Белгородской области россияне спешно "эвакуировали" ядерные боеприпасы, — ГУР (видео)
В украинской разведке сообщается, что с режимного объекта "Белгород-22" в Белгородской области вывезли оружие.
В России на фоне паники с заходом на территорию Белгородщины добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" из области поскорее вывезли склад с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГРУ Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, значительная часть информации, которая сейчас поступает с Белгородщины, соответствует действительности.
"Есть даже дополнительная информация об эвакуационных мерах. В срочном режиме объект "Белгород-22", это хранилище ядерных боеприпасов, так же россияне эвакуировали из района, вблизи Грайворона размещается", — рассказал Юсов.
Он добавил, что на режимном объекте "Белгород-22" хранилось тактическое ядерное оружие.
Напомним, что по словам Андрея Юсова, граждане РФ проводят операцию по защите гражданского населения Украины. В частности, они пытаются создать "полосу безопасности", чтобы защитить гражданских украинцев. В РФ официально заявляют о том, что на территорию Грайворонского округа зашла "ДРГ" ВСУ.
Ранее в легионе "Свобода России" заявили, что намерены освободить Российскую Федерацию от путинского режима и прекратить преступную войну.
Также бойцы "Русского добровольческого корпуса" передали поздравление Путину с Белгородщины.