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Военный Фокус

Армия Венгрии усиливается танками Leopard 2A7HU новой версии, которые поставила Германия (фото, видео)

Танки Leopard 2A7HU Танки Leopard 2A7HU фото, Leopard 2A7HU
Фото: Facebook | Танки Leopard 2A7HU

Новые танки предназначены для 11-го танкового батальона 1-й бронетанковой бригады, которая постепенно списывает старые T-72M1.

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Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий сообщил, что Германия поставила стране новые танки Leopard 2A7HU. Таким образом, общее количество этих современных боевых машин в составе венгерской армии достигло 24 единиц. Об этом пишет Army Recognition.

Танки Leopard 2A7HU

Поставки проводятся в рамках программы по модернизации вооруженных сил страны, начатой ​​несколько лет назад. Недавние поставки осуществили в период с 25 сентября по 28 августа. Цель руководства Венгрии — 48 танков Leopard 2A7HU, которые были заказаны в 2018 году.

Новые танки предназначены для 11-го танкового батальона 1-й бронетанковой бригады, которая постепенно списывает старые T-72M1. Переход на новые вооружения облегчается тем, что 12 танков Leopard 2A4, которые Венгрия закупила ранее, служат в качестве учебных машин для экипажей.

Помимо Leopard 2A7HU, венгерское правительство также заказало в 2018 году пять ремонтно-эвакуационных машин WiSENT 2, три мостоукладчика Leguan 2HU, 12 танков Leopard 2A4 для обучения и 24 самоходные артиллерийские системы PzH 2000. Общая стоимость этих закупок в рамках модернизации вооруженных сил оценивается в 1,6–1,8 млрд евро. Поставки, как ожидается, будут завершены к концу 2028 года.

В будущем Венгрия может рассмотреть и дополнительные оборонные закупки, например танк KF51, разработанный Rheinmetall.

Танки Leopard 2A7HU

Танки Leopard 2A7HU Танки Leopard 2A7HU фото, Leopard 2A7HU Fullscreen
Танки Leopard 2A7HU

Модифицированный вариант немецкого танка Leopard 2A7 отличается определенными усовершенствованиями, разработанными специально для венгерской армии.

Leopard 2A7HU — новая версия немецкого Leopard 2A7. Боевая машина оснащена гладкоствольной пушкой Rh120 L/55 калибра 120 мм, пулеметом FN MAG, 7,62 мм и 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2 на дистанционно управляемой станции FN Herstal.

66-тонный танк оснащен двигателем MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л/с с максимальной скоростью до 70 км/ч. Одним из главных усовершенствований считается усиление брони крыши и новая система управления огнем с автотрекером, который автоматически отслеживает цель с помощью тепловизионной камеры.

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