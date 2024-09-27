Армия Венгрии усиливается танками Leopard 2A7HU новой версии, которые поставила Германия (фото, видео)

Новые танки предназначены для 11-го танкового батальона 1-й бронетанковой бригады, которая постепенно списывает старые T-72M1.

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Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий сообщил, что Германия поставила стране новые танки Leopard 2A7HU. Таким образом, общее количество этих современных боевых машин в составе венгерской армии достигло 24 единиц. Об этом пишет Army Recognition.

Танки Leopard 2A7HU

Поставки проводятся в рамках программы по модернизации вооруженных сил страны, начатой ​​несколько лет назад. Недавние поставки осуществили в период с 25 сентября по 28 августа. Цель руководства Венгрии — 48 танков Leopard 2A7HU, которые были заказаны в 2018 году.

Новые танки предназначены для 11-го танкового батальона 1-й бронетанковой бригады, которая постепенно списывает старые T-72M1. Переход на новые вооружения облегчается тем, что 12 танков Leopard 2A4, которые Венгрия закупила ранее, служат в качестве учебных машин для экипажей.

Помимо Leopard 2A7HU, венгерское правительство также заказало в 2018 году пять ремонтно-эвакуационных машин WiSENT 2, три мостоукладчика Leguan 2HU, 12 танков Leopard 2A4 для обучения и 24 самоходные артиллерийские системы PzH 2000. Общая стоимость этих закупок в рамках модернизации вооруженных сил оценивается в 1,6–1,8 млрд евро. Поставки, как ожидается, будут завершены к концу 2028 года.

В будущем Венгрия может рассмотреть и дополнительные оборонные закупки, например танк KF51, разработанный Rheinmetall.

Танки Leopard 2A7HU

Танки Leopard 2A7HU

Модифицированный вариант немецкого танка Leopard 2A7 отличается определенными усовершенствованиями, разработанными специально для венгерской армии.

Leopard 2A7HU — новая версия немецкого Leopard 2A7. Боевая машина оснащена гладкоствольной пушкой Rh120 L/55 калибра 120 мм, пулеметом FN MAG, 7,62 мм и 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2 на дистанционно управляемой станции FN Herstal.

66-тонный танк оснащен двигателем MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л/с с максимальной скоростью до 70 км/ч. Одним из главных усовершенствований считается усиление брони крыши и новая система управления огнем с автотрекером, который автоматически отслеживает цель с помощью тепловизионной камеры.

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