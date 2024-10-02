Угорщина відхилила пропозицію Євросоюзу направити в Україну військових інструкторів, — Сіярто

Голова угорського МЗС Петер Сіярто побоюється ризику ескалації війни. Він вважає, що існує небезпека і для його країни.

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Європейський Союз у межах програми надання військової допомоги Україні (European Union Assistance Mission Ukraine, EUAMU) збирається направити до Києва військових радників для координації операції з навчання солдатів. Однак угорський уряд відхилив цю пропозицію, пише видання Index.

Як заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, через ризик ескалації війни Будапешт відкидає цю пропозицію Євросоюзу.

Петер Сіярто нагадав, що ЄС ухвалив рішення в листопаді 2022 року розпочати підготовку українських військових на території держав-членів, де головну роль відіграє Польща.

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Голова МЗС наголосив, що Угорщина не бере участі в цій місії, не надає для неї ані солдатів, ані фінансових ресурсів, і жодної подібної навчальної операції на території країни не проводять.

"Два роки тому ми вже дали зрозуміти, що не братимемо в цьому участі, але водночас ми не заважали іншим брати участь у цій акції на свій розсуд", — додав він.

Петер Сіярто зазначив, що на порядку денному стоїть продовження дворічного мандата місії, але після довгих дискусій було висунуто "вкрай небезпечну пропозицію" відправити в Україну військових радників для виконання координаційних завдань. На думку міністра, це особливо небезпечний крок з точки зору ризику ескалації війни.

"На жаль, це небезпечна пропозиція, і, на наш погляд, вона значно збільшить ризик ескалації війни, а отже, і її подальшого поширення. Це також небезпечно для нас, для Угорщини, тому що якщо конфлікт загострюється, то він завжди спочатку загострюється по сусідству, а не за тисячі кілометрів", — наголосив він.

МЗС країни передало свою незгоду зовнішньополітичній службі Євросоюзу в Брюсселі, попросивши переглянути пропозицію.

Нагадаємо, 18 вересня іспанська армія запустила новий цикл підготовки інженерних підрозділів ЗСУ в рамках місії Європейського союзу з військової допомоги Україні.

Також Фокус писав, що російські спецслужби виявили інтерес до тренувань українських солдатів у Британії. Агенти РФ не тільки літали на безпілотниках над військовими базами, а й особисто зверталися до армійських інструкторів, щоб отримати інформацію.