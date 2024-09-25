Іспанська армія посилює навчання інженерів для ЗСУ: деталі програми (фото)

Українські військові проходять підготовку з виявлення, знешкодження та знищення різних вибухових пристроїв. Також бійці навчаються роботи з геопросторовими даними на основі технології Vector Geospatial Data TM.

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Іспанська армія 18 вересня запустила новий цикл підготовки інженерних підрозділів Збройних сил України в межах місії Європейського союзу з військової допомоги Україні (EUMAM-UA), повідомляє Zona Militar.

З моменту запуску місії у вересні 2022 року її головною базою в Іспанії став Навчально-координаційний центр Толедо (TTCC), розташований у штаб-квартирі в Бургосі. Саме він відповідає за координацію всіх навчальних заходів для українських військовослужбовців.

На базі Академії інженерів сухопутних військ стартував новий навчальний модуль з гуманітарного розмінування. Курс, який проводять у Міжнародному центрі розмінування, призначений для підготовки офіцерів і військовослужбовців ЗСУ до виконання завдань зі знешкодження вибухових речовин (EOD) рівня 1. У межах навчання українські військові опановують навички виявлення, знешкодження та, за необхідності, знищення окремих мін і вибухонебезпечних предметів, що залишилися після бойових дій.

Одночасно Армійський географічний центр (CEGET) протягом року навчає сьому групу українських військових роботі з геопросторовими даними на основі технології Vector Geospatial Data TM.

Навчання проводиться з метою ознайомлення українських фахівців з векторною моделлю даних Multinational Geospatial Co-Production Programme (MGCP), яка використовується для стандартизації геопросторової інформації. Під час підготовки особлива увага приділяється методам контролю якості даних і створенню картографічних матеріалів масштабу 1:50 000.

Отже, зобов'язання іспанських збройних сил з надання допомоги Україні в межах місії EUMAM-UA спрямоване на зміцнення обороноздатності України та захист її територіальної цілісності. Важливим аспектом місії є підготовка українських військових до стримування та реагування на можливі агресивні дії з боку Росії та інших потенційних загроз.

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Російські агенти можуть шпигувати за навчанням бійців ЗСУ у Британії, — The Times

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що українська компанія U-Force представила сучасні системи лазерних симуляторів Multiple Integrated Laser Engagement System. Це обладнання дає змогу бійцям відпрацьовувати стрілецькі навички, тактичні маневри та штурмові дії.