Бійці ЗСУ проходять підготовку за допомогою лазерних систем MILES: що відомо

Відповідне обладнання кріпиться до зброї та спорядження — це дає змогу бійцям відпрацьовувати стрілецькі навички, тактичні маневри та штурмові дії в умовах, наближених до реальних бойових дій.

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Українська компанія U-Force представила сучасні системи лазерних симуляторів Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES), які вже активно використовуються для навчання бійців Сил оборони. Про це 26 липня повідомили оглядачі "Мілітарного".

Зазначається, що системи MILES допомагають економити ресурси та підвищувати рівень підготовки солдатів. Вони використовують лазерні пристрої та приймачі, які кріпляться до зброї та тренувального спорядження, що дає змогу бійцям відпрацьовувати стрілецькі навички, тактичні маневри та штурмові дії в умовах, максимально наближених до реальних бойових.

Тренажери з технологією MILES оснащені програмним забезпеченням, яке містить математичні моделі, що симулюють погодні умови, поведінку патронів, наприклад, рикошети та балістику. За даними інструкторів з підготовки особового складу, використання цих систем знижує ймовірність поранення військового в бою на 60–70%.

Крім стрілецької зброї, компанія U-Force розробила тренажери для навчання різних навичок. Зокрема, вони створили лазерні системи для бронетехніки, гранатометів, гранат, протипіхотних і протитанкових мін. Вартість використання цих систем дорівнює ціні використаної електроенергії, через що значно економляться справжні боєприпаси.

"Після таких тренувань бійцю достатньо 1–2 рази попрактикуватися з реальною зброєю, щоб відточити свої навички", — розповіли в компанії.

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Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Військове керівництво сподівається, що після проходження курсу бійці діятимуть відповідно до міжнародних стандартів.