Бойцы ВСУ проходят подготовку с помощью лазерных систем MILES: что известно

Соответсвующее оборудование крепится к оружию и снаряжению — это позволяет бойцам отрабатывать стрелковые навыки, тактические маневры и штурмовые действия в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

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Украинская компания U-Force представила современные системы лазерных симуляторов Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES), которые уже активно используются для обучения бойцов Сил обороны. Об этом 26 июля сообщили обозреватели "Милитарного".

Отмечается, что системы MILES помогают экономить ресурсы и повышать уровень подготовки солдат. Они используют лазерные устройства и приемники, которые крепятся к оружию и тренировочному снаряжению, что позволяет бойцам отрабатывать стрелковые навыки, тактические маневры и штурмовые действия в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

Тренажеры с технологией MILES оснащены программным обеспечением, которое включает математические модели, симулирующие погодные условия, поведение патронов, например, рикошеты и баллистику. По данным инструкторов по подготовке личного состава, использование этих систем снижает вероятность ранения военного в бою на 60–70%.

Помимо стрелкового оружия, компания U-Force разработала тренажеры для обучения различным навыкам. В частности, они создали лазерные системы для бронетехники, гранатометов, гранат, противопехотных и противотанковых мин. Стоимость использования этих систем равна цене использованной электроэнергии, из-за чего значительно экономятся настоящие боеприпасы.

"После таких тренировок бойцу достаточно 1-2 раза попрактиковаться с реальным оружием, чтобы отточить свои навыки", – рассказали в компании.

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Напомним, 12 июля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права. Военное руководство надеется, что после прохождения курса бойцы будут действовать в соответствии с международными стандартами.