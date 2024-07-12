У програму підготовки бійців ЗСУ ввели нову дисципліну: подробиці від Генштабу

За наказом Сирського відтепер військовослужбовці вивчатимуть гуманітарне право. Військове керівництво сподівається, що після проходження курсу бійці діятимуть у відповідності з міжнародними стандартами.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Про це інформують у Генштабі

Оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності, зазначене рішення, як наголошується, є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців.

Вивчення права збройних конфліктів сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, українські нардепи у квітні говорили про поверхневе навчання бійців перед відправкою на фронт. Наприкінці травня нардеп Валентин Наливайченко повідомляв, що навчання мобілізованих військовозобов'язаних українців у навчальних центрах і на полігонах стиснули в часі. За його словами, через великий наплив людей і брак навчальних центрів тепер обов'язкове навчання новобранців триває 1,5 місяці, а не 2, як раніше.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що на території країни вже є тисячі українців, які бажають вступити до добровольчого військового підрозділу.