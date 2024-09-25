Испанская армия усиливает обучение инженеров для ВСУ: детали программы (фото)

Украинские военные проходят подготовку по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению различных взрывчатых устройств. Также бойцы обучаются работе с геопространственными данными на основе технологии Vector Geospatial Data TM.

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Испанская армия 18 сентября запустила новый цикл подготовки инженерных подразделений Вооруженных сил Украины в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM-UA), сообщает Zona Militar.

С момента запуска миссии в сентябре 2022 года ее главной базой в Испании стал Учебно-координационный центр Толедо (TTCC), расположенный в штаб-квартире в Бургосе. Именно он отвечает за координацию всех учебных мероприятий для украинских военнослужащих.

На базе Академии инженеров сухопутных войск стартовал новый учебный модуль по гуманитарному разминированию. Курс, который проводится в Международном центре разминирования, предназначен для подготовки офицеров и военнослужащих ВСУ к выполнению задач по обезвреживанию взрывчатых веществ (EOD) уровня 1. В рамках обучения украинские военные осваивают навыки обнаружения, обезвреживания и, при необходимости, уничтожения отдельных мин и взрывоопасных предметов, оставшихся после боевых действий.

Одновременно Армейский географический центр (CEGET) в течение года обучает седьмую группу украинских военных работе с геопространственными данными на основе технологии Vector Geospatial Data TM.

Обучение проводится с целью ознакомления украинских специалистов с векторной моделью данных Multinational Geospatial Co-Production Programme (MGCP), которая используется для стандартизации геопространственной информации. В ходе подготовки особое внимание уделяется методам контроля качества данных и созданию картографических материалов масштаба 1:50 000.

Таким образом обязательство испанских вооруженных сил по оказанию помощи Украине в рамках миссии EUMAM-UA направлено на укрепление обороноспособности Украины и защиту ее территориальной целостности. Важным аспектом миссии является подготовка украинских военных к сдерживанию и реагированию на возможные агрессивные действия со стороны России и других потенциальных угроз.

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Российские агенты могут шпионить за обучением бойцов ВСУ в Британии, — The Times

Напомним, 26 июля стало известно, что украинская компания U-Force представила современные системы лазерных симуляторов Multiple Integrated Laser Engagement System. Данное оборудование позволяет бойцам отрабатывать стрелковые навыки, тактические маневры и штурмовые действия.