Програма EUMAM у дії: як українські бійці проходять підготовку на PzH 2000 (відео)

Український військовослужбовець розповів, що навчання на нових системах, як-от Panzerhaubitze 2000, — це значний крок уперед, оскільки здебільшого у Сил оборони старе озброєння.

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У межах європейської навчальної місії EUMAM Ukraine (Місія Європейського союзу з надання військової допомоги Україні) українські артилеристи інтенсивно опановують управління броньованою самохідною гаубицею PzH 2000. Кадри підготовки українських бійців за кордоном опублікував канал European External Action Service.

Артилерія відіграє вирішальну роль у сучасній війні, сприяючи захисту збройних сил і підвищенню їхньої ефективності. Однак, як зазначили оглядачі, сучасне артилерійське озброєння є складним, і навчання роботі з ним вимагає великих зусиль. Лише так можна гарантувати, що артилеристи отримають необхідні знання й навички для захисту своїх військ та ефективного ураження ворожих цілей.

У межах місії EUMAM Ukraine українські військовослужбовці вчаться безпечно керувати сучасними системами озброєння. Вони проходять підготовку з прицілювання, заряджання, ведення вогню та обслуговування PzH 2000. Навчання починається із симуляторів і триває на реальній місцевості, що підкреслює важливість практичної підготовки.

"Для нас, як для українців, навчання на нових системах — це значний крок уперед, оскільки більшою мірою в нас старе озброєння, радянське. Мало зразків нової техніки. Німеччина дає нам таку можливість навчатися й отримувати новітню техніку, на якій ми можемо досягти більших результатів у бою", — розповів український військовослужбовець.

Також повідомляється, що від самого початку навчання українські артилеристи використовують різні типи снарядів, що дає їм змогу адаптуватися до різних умов місцевості та погоди.

Завершальним етапом програми є бойові стрільби з PzH 2000. Передбачається, що після закінчення навчання українські солдати опанують систему озброєння настільки, що зможуть ефективно протистояти російському агресору як вдень, так і вночі.

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