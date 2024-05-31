Программа EUMAM в действии: как украинские бойцы проходят подготовку на PzH 2000 (видео)

Украинский военнослужащий рассказал, что обучение на новых системах, таких как Panzerhaubitze 2000, — это значительный шаг вперед, поскольку в большей мере у Сил обороны старое вооружение.

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В рамках европейской учебной миссии EUMAM Ukraine (Миссия Европейского союза по оказанию военной помощи Украине) украинские артиллеристы интенсивно осваивают управление бронированной самоходной гаубицей PzH 2000. Кадры подготовки украинских бойцов за рубежом опубликовал канал European External Action Service.

Артиллерия играет решающую роль в современной войне, способствуя защите вооруженных сил и повышению их эффективности. Однако, как отметили обозреватели, современное артиллерийское вооружение является сложным, и обучение работе с ним требует больших усилий. Только так можно гарантировать, что артиллеристы получат необходимые знания и навыки для защиты своих войск и эффективного поражения вражеских целей.

В рамках миссии EUMAM Ukraine украинские военнослужащие учатся безопасно управлять современными системами вооружения. Они проходят подготовку по прицеливанию, заряжанию, ведению огня и обслуживанию PzH 2000. Обучение начинается с симуляторов и продолжается на реальной местности, что подчеркивает важность практической подготовки.

"Для нас, как для украинцев, обучение на новых системах — это значительный шаг вперед, поскольку в большей мере у нас старое вооружение, советское. Мало образцов новой техники. Германия дает нам такую возможность обучаться и получать новейшую технику, на который мы можем достичь больших результатов в бою", рассказал украинский военнослужащий.

Также сообщается, что с самого начала обучения украинские артиллеристы используют различные типы снарядов, что позволяет им адаптироваться к различным условиям местности и погоды.

Завершающим этапом программы являются боевые стрельбы из PzH 2000. Предполагается, что по окончании обучения украинские солдаты овладеют системой вооружения настолько, что смогут эффективно противостоять российскому агрессору как днем, так и ночью.

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