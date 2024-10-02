Венгрия отклонила предложение Евросоюза направить в Украину военных инструкторов, — Сийярто

Глава венгерского МИД Петер Сийярто опасается риска эскалации войны. Он считает, что существует опасность и для его страны.

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Европейский Союз в рамках программы предоставления военной помощи Украине (European Union Assistance Mission Ukraine, EUAMU) собирается направить в Киев военных советников для координации операции по обучению солдат. Однако венгерское правительство отклонило это предложение, пишет издание Index.

Как заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, из-за риска эскалации войны Будапешт отвергает данное предложение Евросоюза.

Петер Сийярто напомнил, что ЕС принял решение в ноябре 2022 года начать подготовку украинских военных на территории государств-членов, где главную роль играет Польша.

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Программа EUMAM в действии: как украинские бойцы проходят подготовку на PzH 2000 (видео)

Глава МИД подчеркнул, что Венгрия не участвует в этой миссии, не предоставляет для нее ни солдат, ни финансовых ресурсов, и никакая подобная учебная операция на территории страны не проводится.

"Два года назад мы уже дали понять, что не будем в этом участвовать, но в то же время мы не мешали другим участвовать в этой акции по своему усмотрению", — добавил он.

Петер Сийярто отметил, что на повестке дня стоит продление двухлетнего мандата миссии, но после долгих дискуссий было выдвинуто "крайне опасное предложение" отправить в Украину военных советников для выполнения координационных задач. По мнению министра, это особенно опасный шаг с точки зрения риска эскалации войны.

"К сожалению, это опасное предложение, и, на наш взгляд, оно значительно увеличит риск эскалации войны, а значит, и ее дальнейшего распространения. Это также опасно для нас, для Венгрии, потому что если конфликт обостряется, то он всегда сначала обостряется по соседству, а не за тысячи километров", — подчеркнул он.

МИД страны передал свое несогласие внешнеполитической службе Евросоюза в Брюсселе, попросив пересмотреть предложение.

Напомним, 18 сентября испанская армия запустила новый цикл подготовки инженерных подразделений ВСУ в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине.

Также Фокус писал, что российские спецслужбы проявили интерес к тренировкам украинских солдат в Британии. Агенты РФ не только летали на беспилотниках над военными базами, но и лично обращались к армейским инструкторам, чтобы получить информацию.