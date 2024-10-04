Орбан заявив, що ЄС рухається до "економічної холодної війни" з Китаєм

За Віктора Орбана Угорщина стала важливим торговельним та інвестиційним партнером КНР, зазначають журналісти.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попередив, що Європейський союз рухається до "економічної холодної війни" з Китаєм, оскільки лідери блоку готуються до вирішального голосування щодо введення мит на імпорт електромобілів китайського виробництва. Сам Орбан проти "рамок" і хоче торгувати з Китаєм. Про це пише Reuters.

Держави-члени ЄС у п'ятницю, 4 жовтня, проголосують за введення на наступні п'ять років мит до 45% на імпорт електромобілів китайського виробництва. Це найгучніша торговельна справа в блоці, яка може спричинити відповідні заходи з боку Пекіна. Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проти.

За Орбана Угорщина стала важливим торговим та інвестиційним партнером Китаю, на відміну від деяких інших країн ЄС, які розглядають можливість зниження залежності від другої за величиною економіки світу.

"Те, що вони змушують нас робити зараз, або те, що ЄС хоче зробити, — це економічна холодна війна", — повідомив Орбанг, маючи на увазі пропоновані мита на товари з Китаю.

Раніше в п'ятницю дані показали, що промислове виробництво Угорщини в серпні скоротилося на 9,5%, що сильніше за очікування. Будапешт заявив, що це було пов'язано зі слабкістю економіки Німеччини, на яку припадає близько чверті експорту Угорщини.

Орбан, який очолив кампанію в Центральній Європі з виведення китайських заводів із виробництва електромобілів і акумуляторів в Угорщину, заявив, що його країна, яка не має виходу до моря, не хоче бути втиснутою в жоден із блоків і хоче продовжувати торгувати з обома сторонами.

Він заявив, що продукцію, вироблену в ЄС, буде дедалі важче продавати, якщо світова економіка розділиться на два блоки, додавши, що неясно, чи витримає угорська стратегія "економічного нейтралітету" випробування часом.

Інвестиції Китаю в Угорщину

Один з найбільших китайських інвесторів в Угорщині, CATL, будує завод з виробництва акумуляторів вартістю 7,3 млрд євро в східному місті Дебрецен, а китайський виробник електромобілів BYD минулого року оголосив про будівництво свого першого європейського заводу в Сегеді на півдні країни.

Минулого місяця Орбан заявив, що китайські компанії вже пообіцяли інвестувати в Угорщину 9 мільярдів євро, що ставить їх в один ряд із компаніями зі США, які критикували стратегію Орбана щодо налагодження тісніших зв'язків із Китаєм.

"Ведення бізнесу з Китаєм пов'язане з певними умовами, і відсотки часто виплачуються суверенітетом. Ми всі знаємо, що Угорщина не зможе довго зберігати і те й інше", — заявив у червні посол США в Угорщині Девід Прессман.

Оскільки фінансування ЄС на мільярди євро було призупинено через занепокоєння Брюсселя з приводу верховенства закону в Угорщині, у квітні Будапешт позичив 1 мільярд євро у китайських банків для фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів у рамках угоди, умови якої не були оприлюднені.

Нагадаємо, наприкінці вересня Віктор Орбан опинився в центрі скандалу через слова свого радника Балажа Орбана, який раніше сказав, що Угорщина б виграла, якби не чинила збройного опору під час радянського вторгнення 1956 року. Через цю заяву на адресу Обрана пролунала критика через те, що той "зайшов занадто далеко, намагаючись продемонструвати лояльність до Кремля". Опозиційний політик Петер Мадяр закликав радника Віктора Орбана піти у відставку, бо його коментарі "порушують основи конституції та незалежності Угорщини".