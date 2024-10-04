При Викторе Орбане Венгрия стала важным торговым и инвестиционным партнером КНР, отмечают журналисты.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Европейский союз движется к "экономической холодной войне" с Китаем, поскольку лидеры блока готовятся к решающему голосованию по введению пошлин на импорт электромобилей китайского производства. Сам Орбан против "рамок" и хочет торговать с Китаем. Об этом пишет Reuters.

Государства-члены ЕС в пятницу, 4 октября, проголосуют за введение на следующие пять лет пошлин до 45% на импорт электромобилей китайского производства. Это самое громкое торговое дело в блоке, которое может повлечь за собой ответные меры со стороны Пекина. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан против.

При Орбане Венгрия стала важным торговым и инвестиционным партнером Китая, в отличие от некоторых других стран ЕС, которые рассматривают возможность снижения зависимости от второй по величине экономики мира.

"То, что они заставляют нас делать сейчас, или то, что ЕС хочет сделать, — это экономическая холодная война", — сообщил Орбанг, имея в виду предлагаемые пошлины на товары из Китая.

Ранее в пятницу данные показали, что промышленное производство Венгрии в августе сократилось на 9,5%, что сильнее ожиданий. Будапешт заявил, что это было связано со слабостью экономики Германии, на которую приходится около четверти экспорта Венгрии.

Орбан, возглавивший кампанию в Центральной Европе по выводу китайских заводов по производству электромобилей и аккумуляторов в Венгрию, заявил, что его страна, не имеющая выхода к морю, не хочет быть втиснутой ни в один из блоков и хочет продолжать торговать с обеими сторонами.

Он заявил, что продукцию, произведенную в ЕС, будет все труднее продавать, если мировая экономика разделится на два блока, добавив, что неясно, выдержит ли венгерская стратегия "экономического нейтралитета" испытание временем.

Инвестиции Китая в Венгрию

Один из крупнейших китайских инвесторов в Венгрии, CATL, строит завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 млрд евро в восточном городе Дебрецен, а китайский производитель электромобилей BYD в прошлом году объявил о строительстве своего первого европейского завода в Сегеде на юге страны.

В прошлом месяце Орбан заявил, что китайские компании уже пообещали инвестировать в Венгрию 9 миллиардов евро, что ставит их в один ряд с компаниями из США, которые критиковали стратегию Орбана по налаживанию более тесных связей с Китаем.

"Ведение бизнеса с Китаем сопряжено с определенными условиями, и проценты часто выплачиваются суверенитетом. Мы все знаем, что Венгрия не сможет долго сохранять и то и другое", — заявил в июне посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Поскольку финансирование ЕС на миллиарды евро было приостановлено из-за обеспокоенности Брюсселя по поводу верховенства закона в Венгрии, в апреле Будапешт занял 1 миллиард евро у китайских банков для финансирования инфраструктурных и энергетических проектов в рамках сделки, условия которой не были обнародованы.

Напомним, в конце сентября Виктор Орбан оказался в центре скандала из-за слов своего советника Балажа Орбана, который ранее сказал, что Венгрия бы выиграла, если бы не оказала вооруженного сопротивления во время советского вторжения 1956 года. Из-за этого заявления в адрес Обрана прозвучала критика из-за того, что тот "зашел слишком далеко, пытаясь продемонстрировать лояльность к Кремлю". Оппозиционный политик Петер Мадьяр призвал советника Виктора Орбана уйти в отставку, потому что его комментарии "нарушают основы конституции и независимости Венгрии".