Франция не сможет выполнить свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро, — Politico

До конца года помощь Парижа превысит 2 миллиарда евро, но не достигнет обещанной суммы, заметил министр обороны Себастьен Лекорню. Ведомство до конца года прекратит запрашивать дополнительные средства для помощи Украине.

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Франция не сможет выполнить свое обещания выделить до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине. В 2024 году Париж предоставит лишь более 2 миллиардов евро, заявил законодателям министр обороны страны Себастьян Лекорню, пишет Politico.

По его словам, в начале года было принято политическое решение, что помощь Украине может достичь 3 миллиардов евро.

"В реальности мы превысим 2 миллиарда евро, но не достигнем 3 миллиардов евро", — сказал Лекорню.

После того, как Париж подвергся критике за то, что он сделал для Украины меньше, чем другие страны, президент Франции Эммануэль Макрон также обещал выделить 3 млрд евро.

В феврале, стремясь обеспечить долгосрочную помощь Украине, Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности, официально обязавшееся предоставить до 3 миллиардов евро военной поддержки в этом году. Однако теперь Франция сталкивается с необходимостью сократить дефицит, который в 2024 году может составить 6 процентов ВВП.

В целом Париж предоставил Киеву военную помощь на сумму 1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году. И по этому показателю он отстает от таких стран, как Германия, Великобритания и Швеция, отмечает издание.

Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Франции увеличится и достигнет €50,5 млрд. Однако Лекорню сообщил, что его министерство прекратит запрашивать дополнительные средства на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.

По словам Лекорню, помощь Украине в размере €300 млн поступает из процентов по замороженным российским активам и будет использована для покупки 155-мм артиллерийских боеприпасов, самоходных гаубиц Caesar и топлива. От €400 млн до €600 млн будут получены за счет снижения темпов инфляции и использованы для обновления ракет SCALP и Aster для Украины.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон показал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская". 2300 украинских военных тренируются в восточном регионе Гранд-Эст.

Также Фокус писал, что Германия откладывает поставки ВСУ тяжелой техники из-за неверия в успешное контрнаступление для освобождения территорий. Немецкие правящие элиты не верят в военные успехи Украины и все больше склоняются к восстановлению связей с Россией.