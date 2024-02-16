Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности: что известно (видео)

Известно, что в подписанном Францией и Украиной соглашении закреплены конкретные сроки поддержки, которая продлится в течение 10 лет действия договора.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 февраля, подписал соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая состоялась после подписания документа.

Президент Украины 16 февраля с официальным визитом посетил Париж, где встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном и министром обороны страны Себастьяном Лекорню.

Одним из ключевых результатов визита стало подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины в рамках декларации G7. Кроме того, Франция выделила Украине в 2024 году помощь на военные нужды в размере 3 миллиардов евро.

По словам французского президента, двустороннее соглашение конкретизирует обязательства, которые "мы взяли со странами G7" на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года.

"Наша поддержка не только долгосрочная, она имеет коллективное намерение, поскольку Великобритания и Германия уже подписали это соглашение… Франция готова к перевооружению, выход войны между Украиной и РФ — решительный для интересов ЕС", — прокомментировал свою поддержку Макрон.

Он добавил, что Россия уже проиграла эту агрессивную войну и заняла свое достойное место, и скоро будет, как надеется Макрон, как членом ЕС, так и членом НАТО.

"Фактически Россия уже ее (войну. — Ред.) проиграла благодаря героическому сопротивлению украинцев, благодаря подъему чувства единства, которое спровоцировала эта справедливая борьба", – заявил по итогам подписания соглашения Макрон.

Ключевые положения соглашения с Францией

Как отметил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, соглашение по безопасности с Францией определяет составляющие ее "обязательств по безопасности":

всесторонняя помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности;

поддержка экономического восстановления;

предотвращение и активное сдерживание любой новой агрессии со стороны РФ;

поддержка интеграции в ЕС и НАТО.

"Закреплены конкретные объемы поддержки — в 2024 году Франция предоставит Украине до 3 миллиардов евро военной помощи. Поддержка продлится в течение 10 лет действия соглашения", — добавил он.

Отдельно соглашение предусматривает направления военного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности Украины и Франции, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.

Также согласно договору будут развиваться сотрудничество в вопросе использования "замороженных" российских активов, санкций против государств-агрессоров и привлечении их к ответственности.

Более подробно детали соглашения ни Киев, ни Париж пока не раскрывают.

Соглашение с Германией — основные моменты

Германия стала вторым государством после Великобритании, заключившим договор о гарантиях безопасности с Украиной. В тот же день, 16 февраля, канцлер Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский подписали договор, которому предшествовали четыре раунда интенсивных переговоров. В итоге Шольц пообещал Украине новый пакет военной помощи на 1 миллиард евро и также 10-летнюю поддержку.

Ключевые положения соглашения с ФРГ:

зафиксирован рекордный уровень поддержки Германии на 2024 год — 7,1 миллиарда евро финансовой и военной помощи;

поддержка усилий Украины на пути реформ, в частности в контексте стремлений к членству в ЕС и НАТО. Соглашение никоим образом не препятствует пути Украины к будущему членству в НАТО;

закрепление основных направлений долгосрочной военной поддержки Германии;

невоенный блок сотрудничества включает углубление экономического сотрудничества и финансово-техническую поддержку, в том числе устойчивости энергетической и другой критической инфраструктуры, усиление сотрудничества в сферах информационной безопасности и борьбы с организованной преступностью;

особое внимание уделено сотрудничеству в сфере оборонной промышленности и поддержке высокотехнологичного развития ВПК Украины, в том числе за счет немецких инвестиций;

закреплен механизм экстренного реагирования в течение 24 часов и предоставления Украине дополнительной неотложной помощи в случае будущей агрессии;

углубление сотрудничества в вопросах компенсации убытков, вызванных российской агрессией, и привлечения России к ответственности за преступление агрессии путем создания соответствующего трибунала.

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Напомним, что 12 января 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Украину и подписал соглашение о безопасности для Украины. В тексте соглашения британцы гарантировали, что будут оказывать военную помощь, обучать бойцов Сил обороны, делиться разведданными. Отдельно отмечалось, что в случае возможного будущего нападения РФ Великобритания более активно присоединится к защите Украины.