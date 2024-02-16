Зеленский и Шольц подписали "беспрецедентный документ": о чем договорились (фото)

Соглашением закреплено, что в 2024 году Германия выделит 7 миллиардов евро на поддержку Украины. Также пункты касаются санкций, наказания РФ за нападение, вступления в ЕС и вражеских активов.

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами. Об этом украинский лидер сообщил 16 февраля в соцсетях.

"Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии относительно санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что также соглашение предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения РФ на Украину.

"Спасибо Германии и всему немецкому народу за солидарность с нашим государством и людьми, за всю поддержку и помощь", — добавил Зеленский.

Фото: Офис президента

Основные пункты соглашения и срок его действия

Пресс-служба ОП опубликовала основные нормы, которые закрепляет заключенное между Украиной и Германией соглашение.

Документ предусматривает:

выделение Германией более 7 млрд евро на военную помощь в 2024 году;

продолжение поддержки Украины в течение действия соглашения;

работу Германии над усилением санкций против России и борьбу с уклонением от них (до завершения войны и восстановления территориальной целостности Украины);

работу Германии в Коалиции по созданию трибунала для обеспечения ответственности РФ за преступление агрессии;

механизм упомянутых Зеленским экстренных консультаций, которые должны быть применены в течение суток;

поддержку Украины со стороны Германии на пути реформ для вступления в ЕС и НАТО;

готовность Германии вместе с другими партнерами законно направлять доходы от российских активов на поддержку Украины.

Фото: Офис президента Фото: Офис президента

"Этим беспрецедентным соглашением Германия подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ с 1991 года. Германия намерена оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь нашему государству защитить себя и восстановить территориальную целостность", — подчеркнули в ОП.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщил, что соглашение будет действовать в течение 10 лет с даты подписания.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Украину анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость достигает более миллиарда евро.

В СМИ со ссылкой на источники раскрыли количество бойцов, которое РФ планирует завербовать в течение 2024 года.