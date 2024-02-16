Зеленський і Шольц підписали "безпрецедентний документ": про що домовилися (фото)

Угодою закріплено, що у 2024 році Німеччина виділить 7 мільярдів євро на підтримку України. Також пункти стосуються санкцій, покарання РФ за напад, вступу в ЄС і ворожих активів.

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Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами. Про це український лідер повідомив 16 лютого в соцмережах.

"Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що також угода передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу РФ на Україну.

"Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою та людьми, за всю підтримку та допомогу", — додав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Основні пункти угоди й термін її дії

Пресслужба ОП опублікувала основні норми, які закріплює укладена між Україною та Німеччиною угода.

Документ передбачає:

виділення Німеччиною понад 7 млрд євро на військову допомогу у 2024 році;

продовження підтримки України протягом дії угоди;

роботу Німеччини над посиленням санкцій проти Росії та боротьбу з ухиленням від них (до завершення війни та відновлення територіальної цілісності України);

роботу Німеччини в Коаліції щодо створення трибуналу для забезпечення відповідальності РФ за злочин агресії;

механізм згаданих Зеленським екстрених консультацій, які мають бути застосовані впродовж доби;

підтримку України з боку Німеччини на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО;

готовність Німеччини разом із іншими партнерами законно спрямовувати доходи від російських активів на підтримку України.

Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента

"Цією безпрецедентною угодою Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів від 1991 року. Німеччина має намір надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність", — підкреслили в ОП.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що угода діятиме протягом 10 років із дати підписання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту в Україну анонсував новий пакет військової допомоги для України. Його вартість сягає понад мільярд євро.

У ЗМІ з покликанням на джерела розкрили кількість бійців, яку РФ планує завербувати протягом 2024 року.