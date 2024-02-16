От Skynex до артилерії: Шольц анонсував новий пакет допомоги Україні на понад 1 млрд євро

Німеччина анонсувала нову партію зенітних ракет, боєприпасів і артилерії. Загальна військова допомога вже складає 28 млрд євро.

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Канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського в Берлін анонсував постачання Україні нового пакету військової допомоги на 1,1 млрд євро. Про це стало відомо з пресконференції двох лідерів.

Із початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні військової допомоги на 28 млрд євро. Зараз уряд планує новий пакет допомоги з виробництвом:

36 броньованих і колісних САУ;

120 тисяч снарядів;

2 системи ППО Skynex;

ракети до ЗРК IRIS-T.

У проєкті German Aid to Ukraine наводять приблизні дати реалізації замовлень і конкретні машини. Зокрема, в артилерії йдеться про САУ PzH 2000 на гусеничних шасі та 18 машин RCH 155 на колісному шасі. Їх мають виготовити впродовж 2025—2027 років. Боєприпаси будуть виготовлені протягом наступного року, а дві Skynex — теж у 2025 році. Йдеться саме про нові замовлення зброї, а не раніше анонсовані постачання.

Зенітний комплекс Skynex має радар із радіусом дії в 50 км і чотири гармати. Вони здатні випускати 1000 35-мм снарядів за хвилину. Радіус дії комплексу складає 4 км. До того ж боєприпаси програмовані з дистанційним підривачем, що дозволить уражати ціль в більшому радіусі.

САУ RCH-155 — це новітня німецька розробка. Україна стане її першим оператором у світі. Колісна база має дозволити діяти за принципом "бій-біжи", щоб ворог мав менше шансів уразити установку у відповідь.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що відомо про зенітні установки Skynex.

4 грудня ЗМІ писали, у чому особливість САУ RCH-155, які Німеччина виготовляє для України.