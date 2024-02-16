От Skynex до артиллерии: Шольц анонсировал новый пакет помощи Украине на более 1 млрд евро

Германия анонсировала новую партию зенитных ракет, боеприпасов и артиллерии. Общая военная помощь уже составляет 28 млрд евро.

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Канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин анонсировал поставки Украине нового пакета военной помощи на 1,1 млрд евро. Об этом стало известно из пресс-конференции двух лидеров.

С начала полномасштабной войны Германия передала Украине военной помощи на 28 млрд евро. Сейчас правительство планирует новый пакет помощи с производством:

36 бронированных и колесных САУ;

120 тысяч снарядов;

2 системы ПВО Skynex;

ракет к ЗРК IRIS-T.

При этом в проекте German Aid to Ukraine приводят примерные даты реализации заказов и конкретные машины. В частности, в артиллерии речь идет о САУ PzH 2000 на гусеничных шасси и 18 машин RCH 155 на колесном шасси. Их должны изготовить в течение 2025-2027 годах. Боеприпасы будут изготовлены в течение следующего года, а две Skynex тоже в 2025 году. Речь идет именно о новых заказах оружия, а не ранее анонсированных поставках.

Зенитный комплекс Skynex имеет радар с радиусом действия в 50 км и четыре пушки. Они способны выпускать 1000 35-мм снарядов в минуту. Радиус действия комплекса составляет 4 км. При этом боеприпасы являются программируемыми с дистанционным взрывателем, что позволит поражать цель в большем радиусе.

САУ RCH-155 — это новейшая немецкая разработка. Украина станет ее первым оператором в мире. Колесная база должна позволить действовать по принципу "бой-беги", чтобы враг имел меньше шансов поразить установку в ответ.

Напомним, Фокус разбирался, что известно о зенитных установках Skynex.

4 декабря СМИ писали, в чем особенность САУ RCH-155, которые Германия изготавливает для Украины.