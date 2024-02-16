Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки: що відомо (відео)

Відомо, що в підписаній Францією та Україною угоді закріплено конкретні терміни підтримки, яка триватиме протягом 10 років дії договору.

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Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю, 16 лютого, підписав угоду про співпрацю з Україною у сфері безпеки. Про це він повідомив на пресконференції, яка відбулася після підписання документа.

Президент України 16 лютого з офіційним візитом відвідав Париж, де зустрівся з главою Франції Емманюелем Макроном і міністром оборони країни Себастьяном Лекорню.

Одним із ключових результатів візиту стало підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України в межах декларації G7. Крім того, Франція виділила Україні у 2024 році допомогу на військові потреби в розмірі 3 мільярдів євро.

За словами французького президента, двостороння угода конкретизує зобов'язання, які "ми взяли з країнами G7" на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року.

"Наша підтримка не тільки довгострокова, вона має колективний намір, оскільки Велика Британія та Німеччина вже підписали цю угоду... Франція готова до переозброєння, вихід війни між Україною та РФ — рішучий для інтересів ЄС", — прокоментував свою підтримку Макрон.

Він додав, що Росія вже програла цю агресивну війну і посіла своє гідне місце, і скоро буде, як сподівається Макрон, як членом ЄС, так і членом НАТО.

"Фактично Росія вже її (війну. — Ред.) програла завдяки героїчному опору українців, завдяки підйому почуття єдності, яке спровокувала ця справедлива боротьба", — заявив за підсумками підписання угоди Макрон.

Ключові положення угоди з Францією

Як зазначив у Facebook заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква, безпекова угода з Францією визначає складові її "безпекових зобов'язань":

всебічна допомога для захисту і відновлення її територіальної цілісності;

підтримка економічного відновлення;

запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку РФ;

підтримка інтеграції в ЄС і НАТО.

"Закріплено конкретні обсяги підтримки — у 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Підтримка триватиме протягом 10 років дії угоди", — додав він.

Окремо угода передбачає напрямки військового співробітництва та співробітництва у безпековій сфері України та Франції, включно зі спільним виробництвом зброї, наданням далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацею в кіберпросторі.

Також згідно з договором розвиватимуться співпраця в питанні використання "заморожених" російських активів, санкцій проти держав-агресорів і притягнення їх до відповідальності.

Подробиці угоди ні Київ, ні Париж поки що не розкривають.

Угода з Німеччиною — основні моменти

Німеччина стала другою державою після Великої Британії, яка уклала договір про гарантії безпеки з Україною. Того ж дня, 16 лютого, канцлер Олаф Шольц і президент Володимир Зеленський підписали договір, якому передували чотири раунди інтенсивних переговорів. У підсумку Шольц пообіцяв Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро і також 10-річну підтримку.

Ключові положення угоди з ФРН:

зафіксовано рекордний рівень підтримки Німеччини на 2024 рік — 7,1 мільярда євро фінансової та військової допомоги;

підтримка зусиль України на шляху реформ, зокрема в контексті прагнень до членства в ЄС і НАТО. Угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО;

закріплення основних напрямів довгострокової військової підтримки Німеччини;

невійськовий блок співробітництва включає поглиблення економічного співробітництва та фінансово-технічну підтримку, зокрема стійкість енергетичної та іншої критичної інфраструктури, посилення співробітництва у сферах інформаційної безпеки та боротьби з організованою злочинністю;

особливу увагу приділено співробітництву у сфері оборонної промисловості та підтримці високотехнологічного розвитку ВПК України, зокрема коштом німецьких інвестицій;

закріплено механізм екстреного реагування протягом 24 годин і надання Україні додаткової невідкладної допомоги в разі майбутньої агресії;

поглиблення співпраці в питаннях компенсації збитків, спричинених російською агресією, та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії шляхом створення відповідного трибуналу.

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Нагадаємо, що 12 січня 2024 року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав в Україну і підписав угоду про безпеку для України. У тексті угоди британці гарантували, що надаватимуть військову допомогу, навчатимуть бійців Сил оборони, ділитимуться розвідданими. Окремо зазначалося, що в разі можливого майбутнього нападу РФ Велика Британія активніше долучиться до захисту України.