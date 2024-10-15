Франція не зможе виконати свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро, — Politico

До кінця року допомога Парижа перевищить 2 мільярди євро, але не досягне обіцяної суми, зауважив міністр оборони Себастьєн Лекорню. Відомство до кінця року припинить запитувати додаткові кошти для допомоги Україні.

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Франція не зможе виконати свою обіцянку виділити до 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні. У 2024 році Париж надасть лише понад 2 мільярди євро, заявив законодавцям міністр оборони країни Себастьян Лекорню, пише Politico.

За його словами, на початку року було ухвалено політичне рішення, що допомога Україні може сягнути 3 мільярдів євро.

"У реальності ми перевищимо 2 мільярди євро, але не досягнемо 3 мільярдів євро", — сказав Лекорню.

Після того, як Париж зазнав критики за те, що він зробив для України менше, ніж інші країни, президент Франції Еммануель Макрон також обіцяв виділити 3 млрд євро.

У лютому, прагнучи забезпечити довгострокову допомогу Україні, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно зобов'язалася надати до 3 мільярдів євро військової підтримки цього року. Однак тепер Франція стикається з необхідністю скоротити дефіцит, який у 2024 році може становити 6 відсотків ВВП.

Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 млрд євро у 2022 році та 2,1 млрд євро у 2023 році. І за цим показником він відстає від таких країн, як Німеччина, Велика Британія та Швеція, зазначає видання.

Очікується, що наступного року оборонний бюджет Франції збільшиться і сягне €50,5 млрд. Однак Лекорню повідомив, що його міністерство припинить запитувати додаткові кошти на непередбачувані видатки, пов'язані з розгортанням сил НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.

За словами Лекорню, допомога Україні в розмірі €300 млн надходить із відсотків за замороженими російськими активами, її буде використано для купівлі 155-мм артилерійських боєприпасів, самохідних гаубиць Caesar і палива. Від €400 млн до €600 млн буде отримано завдяки зниженню темпів інфляції та використано для оновлення ракет SCALP і Aster для України.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон показав кадри навчань української бригади "Анна Київська". 2300 українських військових тренуються у східному регіоні Гранд-Ест.

Також Фокус писав, що Німеччина відкладає постачання ЗСУ важкої техніки через невіру в успішний контрнаступ для звільнення територій. Німецькі правлячі еліти не вірять у військові успіхи України і дедалі більше схиляються до відновлення зв'язків з Росією.