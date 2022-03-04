Експерт про санкції проти РФ: близький дефолт країни-окупанта

Кредитні рейтинги РФ вперше демонструють антирекорди після дефолту 1998 року.

Після вторгнення в Україну кредитні рейтинги РФ різко впали. Міжнародне рейтингове агентство Fitch 2 березня 2022 року знизило рейтинг Росії з ВВВ до В з негативним прогнозом. Це рішення зокрема в агентстві пояснюють потужністю санкцій, накладених на РФ. Для інвесторів такий рейтинг сигналізує про негативний вплив обставин на можливість та готовність проводити виплати за боргами.

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Після цього міжнародне рейтингове агентство Moody's опустило РФ відразу на шість рядків з Ваа3 до B3, що відповідає рівню спекулятивних зобов'язань з високим ризиком. І, нарешті, міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до CCC, що сигналізує про труднощі з борговими виплатами. "Зниження рейтингу відбулося після введення заходів, які, на нашу думку, можуть суттєво підвищити ризик дефолту", – прокоментували у S&P.

Як зазначає Михайло Демків, фінансовий аналітик компанії ICU, нижче за поточні рівні рейтинги в Росії були лише наприкінці 90-х, після дефолту 1998 року. Нагадаємо, тоді для рефінансування великого зовнішнього боргу в РФ активно розміщували державні короткострокові облігації, але 17 серпня 1998-го оголосили за ними технічний дефолт. Далі була девальвація рубля в 1,5 разу, паніка серед населення, заморожування вкладів фізосіб тощо. Оскільки рейтингова історія Росії ведеться з 1996 року, бурхливий початок 90-х із тодішньою гіперінфляцією вона не відображає.

Раніше Фокус писав, що після вторгнення РФ Мінекономіки України вищезгаданим авторитетним міжнародним агенціям направило лист із проханням знизити кредитний рейтинг Росії до мінімально можливого. Однак, навіть після останнього коригування рейтингам РФ ще є куди падати.

"Ймовірно, ми побачимо подальше зниження суверенного рейтингу країни-окупанта, адже позичальник може не мати бажання обслуговувати свої борги перед іноземними інвесторами, а враховуючи блокування резервів — і можливості", — коментує ситуацію Михайло Демків. Нагадаємо, як писав Фокус, завдяки санкціям Заходу до 60% міжнародних резервів РФ залишатимуться паралізованими.

Тому Демків не виключає, що Росія згодом опиниться в компанії таких країн, як Сурінам, Ліван та Венесуела — на кілька десятків неблагополучних держав нижче, ніж Україна.

"Для будь-якого нормального керівництва дефолт, особливо такий різкий, виявився б катастрофою. Тому що це, мабуть, найрізкіше зниження кредитного рейтингу країни, яке я бачив, — коментує Демків. — Подібне неодмінно сильно вдарить по добробуту населення. Проте керівництво Росії не дбає про своїх громадян і рівень їхнього життя".

Раніше, з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка, Фокус повідомив, що 1 березня 2022 року Україна здійснила купонний платіж по Єврооблігаціях з погашенням у вересні 2022 року. Тобто Україна виконує свої боргові зобов'язання, незважаючи на вторгнення РФ і про можливість дефолту України не йдеться.