Штраф и арест счетов: юристы о рисках уклонения от мобилизации
Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа. Также банки по требованию исполнительной службы могут заблокировать счета платежных карт. Фокус узнал, при каких обстоятельствах и что делать в таком случае.
Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо. Юристы рассказали Фокусу о видах и размерах штрафов, а также блокировке счетов в случае неуплаты.
Какие штрафы налагают за нарушение правил воинского учета
По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатского бюро "Анны Даниэль", нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает наложение штрафа на граждан от 300 до 500 необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от 1000 до 1500 (17 000-25 500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает наложение штрафа на граждан от 300 до 500 необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан
Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, предусматривающее наложение штрафа на граждан от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11900) и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений - от 1500 до 2000 (25 500-34 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
"Совершение действий, предусмотренных ч.1 ст. 210 Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в особый период влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений - от 2000 до 3500 (34 000-59 500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан", — объясняет Анна Даниэль.Важно
Она также добавила, что штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Эти штрафы смогут назначать и заочно, без составления протокола.
Любая задолженность, которая была у лица, определенная решением суда и не выполненная в установленном порядке, будет взыскана. Поэтому, говорят юристы, лучше сразу оплатить штраф.
Государственная исполнительная служба имеет автоматизированную систему исполнительных производств (АСИП). Поэтому после открытия исполнительного производства и внесения сведений о лице в реестр должников, эта система автоматически находит его счета в банках. На них накладывается арест и автоматически списывают со счета сумму назначенного штрафа.
Блокировка счетов: как исполнительная служба взимает штрафы
Новая редакция правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета предусматривает возможность через суд временно арестовать средства уклонистов, добавляет юрист АО "Виннерс Партнерс" Фатима Гюлалиева.
"Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо", — объясняет эксперт.
На данный момент блокировка счетов может происходить через:
- за уклонение от мобилизации, если лицо не явилось на вызов или не выполняет свои обязанности перед государством;
- при наличии подозрений на уклонение или злоупотребление финансовыми операциями;
- Если лицо внесено в реестры лиц, уклоняющихся от мобилизации.
Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП, то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений
Узнать, что счет заблокирован, можно через банк или через исполнительную службу.
Об этом банк может оповестить SMS или e-mail сообщением. Обычно банк присылает уведомление о временном ограничении доступа к счету или об отказе в операциях.
То, что счет заблокирован, может обнаружить неудача при попытке совершить операцию. Если человек пытается перевести средства или снять наличные с банкомата, система может вывести сообщение об отказе из-за блокировки.
Также может поступить официальное предупреждение от органов власти. В некоторых случаях, когда решение о блокировке счета принимается на основании правовых норм, лицо получает официальное уведомление об этом от правоохранителей или через суд.
Напомним, адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем раскритиковал политику государства в вопросе мобилизации.