Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа. Также банки по требованию исполнительной службы могут заблокировать счета платежных карт. Фокус узнал, при каких обстоятельствах и что делать в таком случае.

Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо. Юристы рассказали Фокусу о видах и размерах штрафов, а также блокировке счетов в случае неуплаты.

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Какие штрафы налагают за нарушение правил воинского учета

По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатского бюро "Анны Даниэль", нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает наложение штрафа на граждан от 300 до 500 необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от 1000 до 1500 (17 000-25 500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает наложение штрафа на граждан от 300 до 500 необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, предусматривающее наложение штрафа на граждан от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11900) и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений - от 1500 до 2000 (25 500-34 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

За нарушение правил воинского учета налагают штрафы Фото: соцсети

"Совершение действий, предусмотренных ч.1 ст. 210 Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в особый период влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений - от 2000 до 3500 (34 000-59 500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан", — объясняет Анна Даниэль.

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Она также добавила, что штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Эти штрафы смогут назначать и заочно, без составления протокола.

Любая задолженность, которая была у лица, определенная решением суда и не выполненная в установленном порядке, будет взыскана. Поэтому, говорят юристы, лучше сразу оплатить штраф.

Государственная исполнительная служба имеет автоматизированную систему исполнительных производств (АСИП). Поэтому после открытия исполнительного производства и внесения сведений о лице в реестр должников, эта система автоматически находит его счета в банках. На них накладывается арест и автоматически списывают со счета сумму назначенного штрафа.

Блокировка счетов: как исполнительная служба взимает штрафы

Новая редакция правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета предусматривает возможность через суд временно арестовать средства уклонистов, добавляет юрист АО "Виннерс Партнерс" Фатима Гюлалиева.

"Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо", — объясняет эксперт.

На данный момент блокировка счетов может происходить через:

за уклонение от мобилизации, если лицо не явилось на вызов или не выполняет свои обязанности перед государством;

при наличии подозрений на уклонение или злоупотребление финансовыми операциями;

Если лицо внесено в реестры лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП, то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений

Узнать, что счет заблокирован, можно через банк или через исполнительную службу.

Об этом банк может оповестить SMS или e-mail сообщением. Обычно банк присылает уведомление о временном ограничении доступа к счету или об отказе в операциях.

То, что счет заблокирован, может обнаружить неудача при попытке совершить операцию. Если человек пытается перевести средства или снять наличные с банкомата, система может вывести сообщение об отказе из-за блокировки.

Также может поступить официальное предупреждение от органов власти. В некоторых случаях, когда решение о блокировке счета принимается на основании правовых норм, лицо получает официальное уведомление об этом от правоохранителей или через суд.

Напомним, адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем раскритиковал политику государства в вопросе мобилизации.