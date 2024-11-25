Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу. Також банки на вимогу виконавчої служби можуть заблокувати рахунки платіжних карток. Фокус дізнався, за яких обставин і що робити в такому випадку.

Якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то працівники ТЦК звертаються до суду щодо накладення обмежень на таку особу. Юристи розповіли Фокусу про види і розміри штрафів, а також блокування рахунків у разі несплати.

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Які штрафи накладають за порушення правил військового обліку

За словами Анни Даніель, адвокатки, керуючої Адвокатського бюро "Анни Даніель", порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає накладення штрафу на громадян від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань від 1000 до 1500 (17 000-25 500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає накладення штрафу на громадян від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, що передбачає накладення штрафу на громадян від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від 1500 до 2000 (25 500-34 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення правил військового обліку накладають штрафи Фото: соцмережi

"Вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 210 Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення , в особливий період тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від 2000 до 3500 (34 000-59 500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснює Анна Даніель.

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Вона також додала, що штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Ці штрафи зможуть призначати і заочно, без складання протоколу.

Будь-яка заборгованість, яка була у особи, визначена рішенням суду і не виконана в установленому порядку, буде стягнута. Тому, кажуть юристи, краще одразу сплатити штраф.

Державна виконавча служба має автоматизовану систему виконавчих проваджень (АСВП). Тому після відкриття виконавчого провадження та внесення відомостей про особу до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить її рахунки в банках. На них накладається арешт і автоматично списують з рахунку суму призначеного штрафу.

Блокування рахунків: як виконавча служба стягує штрафи

Нова редакція урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку передбачає можливість через суд тимчасово заарештувати кошти ухилянтів, додає юристка АО "Віннерс Партнерс" Фатима Гюлалієва.

"Якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то працівники ТЦК звертаються до суду щодо накладення обмежень на таку особу", — пояснює експертка.

На даний момент блокування рахунків може відбуватися через:

за ухилення від мобілізації, якщо особа не з’явилася на виклик або не виконує свої обов’язки перед державою;

за наявності підозр на ухиляння або зловживання фінансовими операціями;

Якщо особа внесена до реєстрів осіб, які ухиляються від мобілізації.

Якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до ТЦК та СП, то працівники ТЦК звертаються до суду щодо накладення обмежень

Дізнатися, що рахунок заблоковано, можна через банк або через виконавчу службу.

Про це банк може сповістити SMS або e-mail повідомленням. Зазвичай банк надсилає повідомлення про тимчасове обмеження доступу до рахунку або про відмову в операціях.

Те, що рахунок заблоковано, може виявити невдача при спробі здійснити операцію. Якщо людина намагається перевести кошти чи зняти готівку з банкомату, система може вивести повідомлення про відмову через блокування.

Також може надійти офіційне попередження від органів влади. У деяких випадках, коли рішення про блокування рахунку приймається на підставі правових норм, особа отримує офіційне повідомлення про це від правоохоронців або через суд.

Нагадаємо, адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм розкритикував політику держави у питанні мобілізації.