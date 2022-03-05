Дефолт Росії: до кінця квітня рейтинги РФ знизяться до рівня Венесуели

Як і під час дефолту 1998 року, Росію вже спіткала девальвація рубля, знецінення заощаджень, обмеження валютних операцій та дефіцит товарів. Такими стали наслідки війни в Україні для економіки країни-окупанта.

Після вторгнення в Україну і застосованих санкцій Заходу ситуація в економіці РФ блискавично погіршується. Аналітики все частіше вказують на імовірність дефолту Росії, що означає неспроможність чи небажання держави виконувати свої боргові зобов'язання.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Страшне слово "дефолт"

"Дефолт Росії де-факто вже відбувся — на початку березня 2022 року РФ не сплатила купонні платежі по облігаціям, номінованих в рублях, пояснюючи це обмеженням на транскордонні платежі, — розповідає Фокусу Євген Дубогриз, асоційований експерт Case Україна. — І хоча Мінфін та Центробанк Росії формально дефолт не визнають, аби не лякати населення, це вже прямий дефолт за всіма канонами".

Далі проблеми РФ з держборгом будуть лише наростати, немов снігова куля. Як зазначає Дубогриз, у березні 2022 року Росія ще має сплатити $466 млн купонних платежів за держборгом, номінованим в інвалюті. А на початку квітня — погасити більше $2 млрд євробондів. На додачу, на початку квітня 2022 року державний Газпром має погасити ще $1,3 млрд. "Тримачі цих паперів платежів не очікують. У Росії гроші поки що є, але платити вона не буде", — прогнозує Дубогриз.

Слід зауважити, що рефінансувати вищезгадані борги Росії вже не вдасться через санкції Заходу. Нагадаємо, ще 22 лютого президент США Джо Байден, у відповідь на визнання Росією самопроголошених ЛДНР, зокрема, проголосив санкції стосовно суверенного боргу РФ. Це закрило для уряду держави-агресора можливість продавати облігації на американських та європейських фінансових ринках.

"Технічно Росія може виправдовуватися, що існує певний grace period — термін від 10 до 30 днів, протягом якого дефолт ще не оголошується. Тож, формально, дефолт, як такий, визнають приблизно у середині квітня", — очікує Євген Дубогриз. На думку експерта, росіян, які добре пам’ятають дефолт 1998 року, лякає навіть саме це слово. Але усі можливі наслідки дефолту, такі як девальвація рубля, знецінення заощаджень, обмеження валютних операцій, дефіцит товарів вже зараз можна спостерігати в реальному часі. Відповідно, проголошення дефолту Росії лише зафіксує цей статус-кво.

У поганій компанії

Як раніше писав Фокус, після вторгнення в Україну кредитні рейтинги РФ очікувано обвалилися. Міжнародне рейтингове агентство Fitch 2 березня 2022 року знизило рейтинг Росії з ВВВ до В з негативним прогнозом. Далі агентство Moody's опустило Росію — з Ваа3 до B3, а S&P — з BB+ до CCC. Як раніше зазначив в коментарі Фокусу Михайло Демків, фінансовий аналітик компанії ICU, нижче за поточні рівні рейтинги РФ просідали лише після вищезгаданого дефолту 1998 року.

Євген Дубогриз вважає, що поточний рейтинг від Fitch, вочевидь, зависокий, й переоцінює перспективи, можливості та бажання Росії сплачувати борги, тоді як рейтинги від S&P і Moody’s більш інформаційні. Загалом, подібне зниження рейтингів РФ, на думку Дуборгриза, сигналізує про очікування того, що війна для російської економіки обернеться важчими наслідками, ніж для української. Другий чинник — втрата довіри до Росії як до партнера, який хоче та може повертати свої борги.

Звісно, кредитні рейтинги України також реагують на вторгнення РФ. Зокрема, Fitch знизило Рейтинг України з B до CCC, S&P — з B до B-, й, нарешті, Moody’s 4 березня опустило Україну з позиції В3 до Саа2. Проте, на відміну від Росії, в перші дні війни уряд України сплатив купонні платежі за євробондами, про що вже писав Фокус.

"Відтак, з урахуванням фінансової допомоги Україні з усього світу, наші рейтинги скоро будуть переглянуті у бік підвищення, тоді як російські знижені до дефолтних усіма трьома агенціями, максимум, до кінця квітня", — підсумовує Євген Дубогриз. У результаті за прогнозами Михайла Демківа РФ опиниться в "поганій компанії" таких країн, як Сурінам, Ліван та Венесуела — на кілька десятків неблагонадійних держав нижче, ніж Україна.