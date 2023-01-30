"Відверте лицемірство": у МЗС РФ відкинули посередництво ООН у переговорах з Україною

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін звинуватив Секретаріат ООН у "подвійних стандартах" і заявив, що не бачить передумов для діалогу з Україною.

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Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Вершинін вважає, що на цей час залучення ООН до переговорів щодо завершення війни з Україною неможливе. Про це дипломат заявив в інтерв'ю російському виданню "Известия".

"На жаль, довіра до секретаріату організації значною мірою підірвана роками бездіяльності міжнародних чиновників", — заявив Вершинін.

Крім того, заступник міністра закордонних справ РФ стверджує, що для переговорів з Україною зараз немає вагомих передумов. За словами Вершиніна, у Секретаріаті ООН дотримуються "подвійних стандартів", висловлюючи претензії до Росії щодо її вторгнення до України.

"Виникає питання: чим керуватиметься генсекретар, якщо отримає звернення про сприяння у врегулюванні?", — сказав дипломат журналістам.

Сергій Вершинін також звинуватив представників української влади у "відвертому лицемірстві" і заявив, що умови Києва, перелічені у "формулі миру" президента Володимира Зеленського, є "наперед неприйнятними". Йдеться про виведення російських військ із тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що 26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що він не зацікавлений у переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним. Український лідер зазначив, що насправді Путін не хоче жодних переговорів, оскільки не хоче миру.

Фокус також писав про те, що 18 січня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона не збирається вести жодних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, а з боку Заходу таких пропозицій не надходило.

Ще ми писали про те, за словами голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу, російсько-українська війна має завершитися дипломатичним шляхом. Глава відомства також додав, що Анкара підтримує українську "формулу миру", яку озвучив Володимир Зеленський на саміті G20 в Індонезії.