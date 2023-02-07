Починає "благати": РФ схиляє Україну до переговорів через посередників, – Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, Україна має 4 прості умови для вступу в переговори з Кремлем.

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Російська Федерація веде роботу з певними країнами, закликаючи їх стати посередниками у переговорах між РФ та Україною. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ".

Олексій Данілов зазначив, що президент РФ Володимир Путін поставив за мету повністю захопити Луганську та Донецьку області. Чиновник вважає, що у Кремлі, ймовірно, розуміють, що початкова мета військового вторгнення в Україну є недосяжною для російських Збройних сил.

"Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул переговорників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, щоб вони почали переговори. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві", — зазначив Данілов.

[ + – ] Олексій Данілов про переговори з РФ (19:00)

Секретар РНБО назвав 4 прості умови, які має виконати Москва, перш ніж розпочати діалог із Києвом:

російські війська мають залишити окуповані території України;

люди, відповідальні за розв'язання війни та воєнні злочини мають постати перед трибуналом;

Україна має отримати гарантії безпеки;

відповідальність.

Данілов також заявив про неприпустимість прийняття умов терористів.

"Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь межі, щоб ми з Путіним про щось говорили, — звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашій країні. Інакше воно не працює", — сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, що 1 лютого голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила про готовність Москви до переговорів із Києвом. Водночас у Кремлі відкинули попередні умови України.

Крім того, у МЗС РФ відмовилися від посередництва ООН у переговорах з Україною. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін 30 січня у розмові з журналістами звинуватив організацію у "відвертому лицемірстві".

Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 10 січня заявив про готовність Росії до мирних переговорів. Дипломат також наголосив, що Анкара підтримує українську "формулу миру".

Ще ми писали про те, що президент Польщі Анджей Дуда порадив президенту України Володимиру Зеленському після перемоги над РФ прийняти її капітуляцію у Переяславі. За словами польського президента, росіяни "приповзуть на колінах", щоб укласти мирний договір.