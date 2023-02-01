"Без попередніх умов": у Кремлі заговорили про готовність до переговорів з Україною

Спікерка Радфеду Валентина Матвієнко заявила, що мирні переговори відбудуться, якщо Київ покаже реальну готовність до них. Водночас позиція Москви в цьому питанні нібито залишається "чіткою, виразною і прозорою".

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Російська Федерація готова до переговорів з Україною, якщо українська влада покаже реальну зацікавленість у цьому, і не висуватиме попередні умови. Таку заяву 1 лютого зробила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, повідомляє російське агентство РБК.

"Наша позиція чітка, виразна і прозора. Ми готові до переговорів... без попередніх умов, які там намагаються виставляти", — заявила вона.

Спікерка Радфеду зазначила, що Москва поки не бачить реальної готовності української влади сісти за стіл переговорів.

"Переговори є переговори. Але якщо київський режим буде готовим до реальних переговорів. Ми цього не бачимо", — сказала Матвієнко.

За її словами, на Заході не роблять жодних кроків у бік мирного врегулювання, оскільки нарощування поставок Заходом озброєння Україні не є закликом до миру. Водночас Матвієнко навела слова експрезидента США Дональда Трампа, який 27 січня заявив, що якби він був головою Білого дому, то зміг би "домовитися про завершення конфлікту протягом 24 годин".

"Можна по-різному ставитися до колишнього президента США Дональда Трампа, але, мені здається, він дуже точно сказав: "Якби США захотіли, вони б за добу посадили за стіл переговорів". Мені здається, це точно висловлена думка. Вони не роблять цього свідомо", — наголосила Матвієнко.

На думку спікерки Радфеду, якби у Вашингтоні справді хотіли б встановити мир в Україні, то вони б "усіляко примушували Київ виконувати Мінські угоди".

Раніше про перспективи переговорів між Україною та РФ говорили представники російського МЗС. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 30 січня заявив, що рішення США та союзників щодо НАТО передати Києву бойові танки робить "безглуздим" для Москви ведення будь-яких переговорів.

Нагадаємо, з 13 по 21 грудня 2022 року в Україні провели опитування з метою з'ясувати, як українці бачать перемогу у війні проти РФ і за яких умов очікується завершення конфлікту. За даними фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, 93% респондентів вірять у перемогу України та лише 3% у цьому сумніваються.