Українці розповіли, якою бачать перемогу у війні проти РФ, — опитування

Згідно з опитуванням, 93% респондентів не сумніваються у перемозі України. А більшість громадян вважає, що переговори про мир із Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.

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З 13 по 21 грудня 2022 року в Україні було проведено опитування щодо російсько-української війни. Зокрема, організатори поцікавилися, що для українців означає перемога, а також коли і за яких умов очікується закінчення цієї війни. Результати опублікував фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

За даними опитування, переважна більшість громадян нашої країни переконана у перемозі України — 93% респондентів вірять у перемогу і лише 3% у цьому сумніваються. У відсотковому співвідношенні більше скептиків (10%) мешкають на Сході країни порівняно з іншими регіонами.

З тих, хто не сумнівається у перемозі 39% опитаних вважають, що війна закінчиться перемогою України влітку 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Що означає перемога для українців

Абсолютна більшість — 54% українців бачать перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України. Водночас уточнюється, що йдеться про відновлення кордонів станом на січень 2014 року. 22% респондентів переконані, що на цьому зупинятися не можна і варто добиватися повного знищення російської армії та розпаду Російської Федерації зсередини.

Тим часом 18% опитаних готові вважати перемогою припинення бойових дій в обмін на поступки певної частини окупованих територій. Водночас 8% із них готові поступитися лише АР Крим, 6% — території, окуповані до 23 лютого 2022 року, та 3% — всі території, які на сьогодні окуповані армією РФ.

Жителі західних і південних областей України готові припинити війну, навіть якщо окупанти затриматися на територіях, захоплених після 24 лютого цього року.

Мирні переговори

62% опитаних вважають, що війна може припинитися тільки в разі перемоги. Навпаки, 26% респондентів готові піти на поступки Росії, якщо це допоможе досягти миру. Зазначається, що порівняно із жовтнем на 4% збільшилася частка українців, які вважають неприйнятними будь-які поступки Москві.

Найбільший відсоток громадян, які готові йти на поступки з РФ серед мешканців південних — 35% і східних 39% областей. Однак 60% українців вважають, що переговори про мир із Москвою неможливі навіть заради порятунку життів, бо Росія все одно не дотримується домовленостей. Думка про те, що задля збереження життів українській владі варто піти на переговори, поділяють 23%, 17% — не визначились із позицією з цього питання.

Нагадаємо, згідно з опитуванням найважливішими подіями у російсько-українській війні у 2022 році стали оборона Маріуполя і звільнення Херсона. Також респонденти назвали вигнання російських військ із північних областей України, а також потоплення крейсера "Москва".