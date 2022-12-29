Битва за Маріуполь та Херсон: українці назвали найважливіші події року (інфографіка)

Серед найважливіших воєнних подій українці також назвали знищення крейсера "Москва" та вигнання загарбників із території Чернігівської, Київської і Сумської областей.

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Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, підбиваючи підсумки року, що минає, провів опитування в макрорегіонах України. Зокрема, організатори опитування поцікавилися у респондентів, які воєнні дії цього року їм найбільше запам'яталися.

На думку українських громадян, які брали участь в опитуванні, найважливішою подією на театрі бойових дій в Україні стала героїчна оборона українськими військами Маріуполя. Для 39% респондентів саме битва за Маріуполь з лютого по червень 2022 року була найважливішою подією у російсько-українській війні.

Не менш важливим було для українців звільнення Херсона від загарбників унаслідок контрнаступу ЗСУ. 37% громадян вважають, що звільнення українського міста на півдні країни стало найважливішою подією у війні 2022 року.

Замикає трійку лідерів визволення північних регіонів України — Чернігівської, Київської і Сумської областей. Вигнання російських військ із цих територій стало найважливішою подією для 33% респондентів.

Далі українці назвали такі події:

знищення російського крейсера "Москва" (квітень) — 22%;

оборона Бахмута, що триває, — 21%;

оборона Києва (лютий-березень) — 21%;

визволення острова Зміїний (липень) — 17%;

контрнаступ у Харківській області (вересень) – 16%;

оборона Харкова — 15% (лютий-травень);

удари по російських аеродромах і нафтобазах, які завдавалися протягом усього року — 12%.

Раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Кремінна Луганської області тривають тяжкі бої. У Генштабі ЗСУ 29 грудня повідомили, що українські військові за тиждень просунулися на 2,5 кілометри в напрямку міста.

У звіті Інституту вивчення війни від 28 грудня експерти проаналізували перебіг бойових дій у Бахмуті. Зазначалося, що російські військові будуть змушені зупинити наступальні дії та зайняти оборонні позиції. Проте командування ЗСУ вважає, що противник продовжуватиме атакувати за допомогою резервів.