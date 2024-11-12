В Україні зросла частка тих, хто згоден на територіальні поступки Росії, — соцопитування

Найвища готовність до поступок, згідно з опитуванням, серед тих, хто не довіряє президенту та вважає, що Захід хоче несправедливого миру від України. За словами соціологів, тенденція про зростання тих, хто готовий до поступок, фіксується серед респондентів зі східних регіонів.

Упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки щодо готовності до територіальних поступок. Воно показало, що більшість опитаних не готові поступатися РФ територіями. Результати оприлюднили на сайті КМІСу.

Українців опитували телефоном у всіх регіонах України. Було опитано 2004 респондент віком від 18 років і старше.

Формулювання запитання звучало так "З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією Ви згодні в більшій мірі?", а респондента просили обрати одне з двох таких тверджень:

"Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій"

"За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності"

Подібне опитування проводилося у травні 2023 року. Зараз на півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%). Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні і 33% зараз).

На сході є зростання частки тих, хто загалом готовий до певних поступок (з 33% до 40%). Водночас на заході 50% респондентів, попри все, категорично проти територіальних поступок.

Згідно з опитуванням, після травня 2023 року почало простежуватися поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок РФ. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року — до 26%, а у травні 2024 року — до 32%.

Для респондентів, яким "категорично неприйнятно" або які "не визначилися" зі своєю думкою щодо територіальної поступки (наприклад, щодо де-факто контролю Росії над усіма зараз окупованими територіями), ставилося додаткове запитання: "А якби натомість Україна взамін за ці територіальні поступки отримала членство в НАТО та дійсно надійні гарантії безпеки?". Шкала була такою самою (від "легко приймуть" до "все одно категорично неприйнятна поступка").

Найвища готовність до поступок, згідно з опитуванням, серед тих, хто і не довіряють президенту, і вважають, що Захід хоче несправедливого миру від України (56% готові до поступок, 38% категорично проти).

У випадку де-факто контролю Росії над усіма окупованими територіями до додачу до 30% тих, хто і без гарантій безпеки готовий це прийняти, ще 21% готові прийняти таку поступу в обмін на членство в НАТО. Категорично проти навіть за умови членства в НАТО — 42%.

У випадку і Донбасу, і Криму до 46% тих, хто вже готовий прийняти де-факто контроль Росії, додаються 19% тих, хто готові це зробити в обмін на надійні гарантії безпеки. Категорично проти навіть із членством в НАТО — 30%.

Нагадаємо, 15 липня опитування Центром Разумкова показало, що більшість українців хоче повернення кордонів 1991 року та водночас критична меншість вважає, що під час війни ухилянтом бути соромно.