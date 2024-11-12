В Украине выросла часть тех, кто согласен на территориальные уступки России, — соцопрос

Самая высокая готовность к уступкам, согласно опросу, среди тех, кто не доверяет президенту и считает, что Запад хочет несправедливого мира от Украины. По словам социологов, тенденция о росте тех, кто готов к уступкам, фиксируется среди респондентов из восточных регионов.

В течение 20 сентября-3 октября 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения относительно готовности к территориальным уступкам. Он показал, что большинство опрошенных не готовы уступать РФ территории. Результаты обнародовали на сайте КМИСа.

Украинцев опрашивали по телефону во всех регионах Украины. Было опрошено 2004 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

Формулировка вопроса звучала так: "С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией Вы согласны в большей степени?", а респондента просили выбрать одно из двух таких утверждений:

"Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий"

"Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости"

Подобный опрос проводился в мае 2023 года. Сейчас на юге Украины стало немного больше тех, кто категорически против никаких уступок (с 46% до 56%). В то же время доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам, не изменилась (36% в мае и 33% сейчас).

На востоке есть рост доли тех, кто в целом готов к определенным уступкам (с 33% до 40%). В то же время на востоке 50% респондентов несмотря на все категорически против территориальных уступок.

Согласно опросу, после мая 2023 года начал прослеживаться постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам РФ. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года — до 26%, а в мае 2024 года — до 32%.

Для респондентов, которым "категорически неприемлемо" или которые "не определились" со своим мнением относительно территориальной уступки (например, относительно де-факто контроля России над всеми сейчас оккупированными территориями), задавался дополнительный вопрос: "А если бы при этом Украина взамен за эти территориальные уступки получила членство в НАТО и действительно надежные гарантии безопасности?". Шкала была такой же (от легко примут до все равно категорически неприемлемая уступка).

Самая высокая готовность к уступкам, согласно опросу, среди тех, кто и не доверяют президенту, и считают, что Запад хочет несправедливого мира от Украины (56% готовы к уступкам, 38% категорически против).

В случае де-факто контроля России над всеми оккупированными территориями в дополнение к 30% тех, кто и без гарантий безопасности готов это принять, еще 21% готовы принять такое продвижение в обмен на членство в НАТО. Категорически против даже при условии членства в НАТО — 42%.

В случае и Донбасса, и Крыма к 46% тех, кто уже готов принять де-факто контроль России, добавляются 19% тех, кто готовы это сделать в обмен на надежные гарантии безопасности. Категорически против даже с членством в НАТО — 30%.

Напомним, что 15 июля опрос Центром Разумкова показал, что большинство украинцев хочет возвращения границ 1991 года и одновременно критическое меньшинство считает, что во время войны уклонистом быть стыдно.