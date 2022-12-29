"Військові РФ хочуть у полон": у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ в районі Кремінної

За даними командування, українські військові за тиждень просунулися на 2,5 кілометра у напрямку міста Луганської області. Офіцери з 2-го армійського корпусу у Луганську говорять про підготовку оборонних рубежів.

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Українські військові за тиждень просунулися на 2,5 км у напрямі Кремінної Луганської області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"Поряд із веденням позиційної оборони, наші воїни продовжують наступати в районі Кремінної. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км у напрямку вказаного населеного пункту", — сказав Громов.

Офіцерський склад 2-го армійського корпусу у Луганську поширює інформацію про поступову підготовку оборонних рубежів у районі Кремінної, продовжив він.

[ + – ] Біля міста Кремінна тривають тяжкі бої

"Водночас (окупанти) зазначають, що у разі прориву Силами оборони України на лінії "Сватове-Кремінна" та перенесення бойових дій ближче до Луганська значна частина військових цього корпусу планує здатися в полон", — розповів він.

За словами Громова, особливо велике бажання потрапити в полон у мобілізованих на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, що біля міста Кремінна станом на 29 грудня тривають тяжкі бої. Окупанти стягнули до міста багато сил та військової техніки та хочуть утримати населений пункт.

За оцінкою голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, українські військові звільнять місто на початку 2023 року.

Громадянські, які приїхали до Кремінної з Росії, вже повертають свою діяльність і їдуть назад, говорив Гайдай 28 грудня. За даними чиновника, військове командування росіян перемістилося до інших населених пунктів.

Газета The New York Times 28 грудня описувала важливість Кремінної. Це невелике місто відкриває ворота ЗСУ на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.