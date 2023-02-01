"Без предварительных условий": в Кремле заговорили о готовности к переговорам с Украиной

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что мирные переговоры состоятся, если Киев покажет реальную готовность к ним. При этом позиция Москвы в этом вопросе якобы остается "четкая, внятная и прозрачная".

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Российская Федерация готова к переговорам с Украиной, если украинские власти покажут реальную заинтересованность в этом, и не станут выдвигать предварительные условия. Такое заявление 1 февраля сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает российское агентство РБК.

"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам… без предварительных условий, которые там пытаются выставлять", — заявила она.

Спикер Совфеда отметила, Москва пока не видит реальной готовности украинских властей сесть за стол переговоров.

"Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам. Мы этого не видим", — сказала Матвиенко.

По ее словам, на Западе не предпринимают никаких шагов в сторону мирного урегулирования, так как наращивание поставок Западом вооружения Украине совершенно не является призывом к миру. При этом Матвиенко привела слова экс-президента США Дональда Трампа, который 27 января заявил, что если бы он был главой Белого дома, то смог бы "договориться о завершении конфликта в течение 24 часов".

"Можно по-разному относиться к бывшему президенту США Дональду Трампу, но, мне кажется, он очень точно сказал: "Если бы США захотели, они бы за сутки посадили за стол переговоров". Мне кажется, это точно высказанная мысль. Они не делают этого сознательно", — подчеркнула Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, если бы в Вашингтоне действительно хотели бы установить мир в Украине, то они бы "всячески понуждали Киев выполнять Минские соглашения".

Ранее о перспективах переговоров между Украиной и РФ говорили представители российского МИД. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 30 января заявил, что решение США и союзников по НАТО передать Киеву боевые танки делает "бессмысленным" для Москвы ведение каких-либо переговоров.

Напомним, с 13 по 21 декабря 2022 года в Украине провели опрос с целью выяснить, как украинцы видят победу в войне против РФ и при каких условия можно ожидать завершения конфликта. По данным фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 93% респондентов верят в победу Украины и только 3% в этом сомневаются.