"Приповзуть навколішки": Дуда висловився про укладання миру між Україною та РФ (відео)

Польський президент запропонував Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі.

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Президент Польщі Анджей Дуда порадив президенту України Володимиру Зеленському після перемоги над Російською Федерацією укласти з нею мирний договір у Переяславі. Про це Дуда розповів під час свого візиту до Латвії, пише WPROST.

"Я говорю: Володимире, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас — коли ви переможете Росію, коли росіяни приповзуть сюди навколішки підписувати мир, тоді ведіть їх до Переяслава, нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять усі ті роки радянського та російського впливу і цей полон з часів царату до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняєтесь", — сказав президент Польщі.

[ + – ] Анджей Дуда згадав про розмову з Володимиром Зеленським

Дуда також додав, що Україна здобуде перемогу над Російською Федерацією, зокрема завдяки підтримці своїх союзників. На думку польського президента, усі хотіли б мирного співіснування із РФ.

"На жаль, як бачите, це неможливо, тому що вони нападають, грабують, вбивають, хочуть відібрати свободу", — констатував Анджей Дуда.

Чому саме Переяслав

8 січня 1654 року гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі військову раду, в результаті якої було прийнято рішення про об'єднання Війська Запорізького з Російським царством.

Точні результати Переяславської ради згодом були втрачені та переписані істориками, тому підсумки зборів трактуються по-різному.

Після того, як Гетьманщині вдалося відвоювати автономію, гетьман мав вирішити, з ким будувати союз, щоб уберегти незалежність. Перш ніж розпочати переговори з російським царем, Хмельницький спробував домовитися з кримськими татарами, що закінчилося зрадою останніх.

Хмельницький вимагав, щоб посли Російського царства першими присягнули від імені царя, що мало забезпечити Гетьманщині збереження її прав, а також було б підтвердженням союзу між обома державами. Однак Василь Бутурлін відмовився присягати від імені царя, посилаючись на те, що цар не присягається своїм підданим.

Жодного договору цього дня підписано не було. Деякі історики говорять про те, що після довгих нарад представники Гетьманщини все ж таки присягнули на вірність цареві. В історичних документах йдеться про те, що цього дня присягу склали 284 особи.

Також є відомості про те, що багато представників козацької старшини, низка козацьких полків та міст, а також українське духовенство відмовилися скласти присягу.

Нагадаємо, що 25 січня Анджей Дуда закликав західних партнерів надати Україні бригаду танків Leopard 2 "як подарунок" для відображення можливого нового наступу військ РФ. За його словами, рішення про передачу танків Києву "не було легким", але воно потрібне, щоб вигнати російських окупантів з української землі.

Фокус також писав про те, що 18 січня президент Польщі Анджей Дуда висловив побоювання щодо того, що найближчим часом ситуація в Україні може стати критичною через можливий повторний наступ Росії.

Ще ми повідомляли, що 17 січня Анджей Дуда відвідав відкриття виставки "Україна — це ти" в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Президент Польщі переглянув фотографії наслідків російських ударів по території України та поспілкувався з українцями.