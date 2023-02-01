"Приползут на коленях": Дуда высказался о заключении мира между Украиной и РФ (видео)

Польский президент предложил Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяслове.

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Президент Польши Анджей Дуда посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому после победы над Российской Федерацией заключить с ней мирный договор в Переяславе. Об этом Дуда рассказал во время своего визита в Латвию, пишет WPROST.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас — когда вы победите Россию, когда русские приползут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", — сказал президент Польши.

[ + – ] Анджей Дуда вспомнил о разговоре с Владимиром Зеленским

Дуда также добавил, что Украина одержит победу над Российской Федерацией, в частности благодаря поддержке своих союзников. По мнению польского президента, все хотели бы мирного сосуществования с РФ.

"К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят отобрать свободу", — констатировал Анджей Дуда.

Почему именно Переяслав

8 января 1654 гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе военный совет, в результате которого было принято решение об объединении Войска Запорожского с Русским царством.

Точные результаты Переяславского совета были впоследствии утрачены и переписаны историками, поэтому итоги собрания трактуются по-разному.

После того как Гетманщине удалось отвоевать автономию гетман должен был решить, с кем строить союз, чтобы уберечь независимость. Прежде чем начать переговоры российским царем, Хмельницкий попытался договориться с крымскими татарами, что закончилось предательством последних.

Хмельницкий требовал, чтобы послы Русского царства первыми присягнули от имени царя, что должно было обеспечить Гетманщине сохранение ее прав, а также было бы подтверждением союза между обоими государствами. Однако Василий Бутурлин отказался присягать от имени царя, ссылаясь на то, что царь не клянется своим подданным.

Никакого договора в этот день подписано не было. Некоторые историки говорят о том, что после долгих совещаний представители Гетманщины все же присягли на верность царю. В исторических документах говорится о том, что в этот день присягу приняли 284 человека.

Также есть сведения о том, что многие представители казацкой старшины, ряд казацких полков и городов, а также украинское духовенство отказались принимать присягу.

Напомним, что 25 января Анджей Дуда призвал западных партнеров предоставить Украине бригаду танков Leopard 2 "в качестве подарка" для отражения возможного нового наступления войск РФ. По его словам, решение о передаче танков Киеву "не было легким", но оно необходимо, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли.

Фокус также писал о том, что 18 января президент Польши Анджей Дуда выразил опасения касательно того, что в ближайшее время ситуация в Украине может стать критичной из-за возможного повторного наступления России.

Еще мы сообщали, что 17 января Анджей Дуда посетил открытие выставки "Украина — это ты" в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Президент Польши посмотрел фотографии последствий российских ударов по территории Украины, и пообщался с украинцами.