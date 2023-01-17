"Россиян нужно выгнать из Украины": Дуда посетил Украинский дом в Давосе (фото, видео)
Президент Польши уверен, что оккупанты должны понести наказание за свои военные преступления в Украине. Однако чтобы это произошло, необходимо собрать четкие свидетельства совершенных россиянами злодеяний.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 17 января, посетил открытие выставки "Украина — это ты" (Ukraine is You) в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщается в Twitter Канцелярии польского лидера.
Глава польского государства посмотрел фотографии, которые задокументировали последствия российских ударов по территории Украины, и пообщался с представителями страны.
Как отметил Дуда, оккупанты должны понести наказание за свои военные преступления против украинцев. Однако мир имеет право знать, почему для захватчиков требуют привлечения к уголовной ответственности — и для этого нужны доказательства совершенного ими, говорит он.
"Очень важно представить [доказательства] российских преступлений, совершенных в Украине. Мир должен увидеть, почему мы требуем наказания виновных", — отметил президент Польши.
Он также подчеркнул, что Запад должен сделать все для того, чтобы выгнать россиян из Украины.
При этом Дуда призвал украинских защитников не беспокоиться о своих близких, которые были вынуждены выехать в другие страны из-за российской агрессии.
"Сражайтесь спокойно — ваши дети, матери, сестры и жены в безопасности с нами", — добавил глава польского государства.
Напомним, на форуме в Давосе Анджей Дуда также заявил, что Польша намерена передать ВСУ 14 танков Leopard. Варшава рассчитывает на помощь Финляндии, у которой есть вышеуказанные танки, и ряда других европейских стран.
Накануне форума в Давосе экономисты частного и государственного секторов, опрошенные Всемирным экономическим форумом, рассказали, что мировая экономика столкнется с глобальной рецессией уже в 2023 году.