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Военный Фокус Российско-украинская война

"Россиян нужно выгнать из Украины": Дуда посетил Украинский дом в Давосе (фото, видео)

анджей дуда давос украина
Анджей Дуда посетил Украинский дом в Давосе

Президент Польши уверен, что оккупанты должны понести наказание за свои военные преступления в Украине. Однако чтобы это произошло, необходимо собрать четкие свидетельства совершенных россиянами злодеяний.

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Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 17 января, посетил открытие выставки "Украина — это ты" (Ukraine is You) в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщается в Twitter Канцелярии польского лидера.

Глава польского государства посмотрел фотографии, которые задокументировали последствия российских ударов по территории Украины, и пообщался с представителями страны.

анджей дуда украина давос Fullscreen
Анджей Дуда в Украинском доме в Давосе
анджей дуда украина давос Fullscreen
Анджей Дуда в Украинском доме в Давосе
анджей дуда украина давос
анджей дуда украина давос

Как отметил Дуда, оккупанты должны понести наказание за свои военные преступления против украинцев. Однако мир имеет право знать, почему для захватчиков требуют привлечения к уголовной ответственности — и для этого нужны доказательства совершенного ими, говорит он.

"Очень важно представить [доказательства] российских преступлений, совершенных в Украине. Мир должен увидеть, почему мы требуем наказания виновных", — отметил президент Польши.

Он также подчеркнул, что Запад должен сделать все для того, чтобы выгнать россиян из Украины.

анджей дуда давос украина Fullscreen
Анджей Дуда в Давосе поддержал Украину и призвал выграть россиян

При этом Дуда призвал украинских защитников не беспокоиться о своих близких, которые были вынуждены выехать в другие страны из-за российской агрессии.

"Сражайтесь спокойно — ваши дети, матери, сестры и жены в безопасности с нами", — добавил глава польского государства.

Напомним, на форуме в Давосе Анджей Дуда также заявил, что Польша намерена передать ВСУ 14 танков Leopard. Варшава рассчитывает на помощь Финляндии, у которой есть вышеуказанные танки, и ряда других европейских стран.

Накануне форума в Давосе экономисты частного и государственного секторов, опрошенные Всемирным экономическим форумом, рассказали, что мировая экономика столкнется с глобальной рецессией уже в 2023 году.