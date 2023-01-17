"Росіян треба вигнати з України": Дуда відвідав Український дім у Давосі (фото, відео)

Президент Польщі впевнений, що окупанти мають поплатитися за свої воєнні злочини в Україні. Однак, щоб це сталося, необхідно зібрати чіткі свідчення скоєних росіянами злочинів.

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Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 17 січня, відвідав відкриття виставки "Україна — це ти" (Ukraine is You) в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Про це повідомляється у Twitter Канцелярії польського лідера.

Глава польської держави переглянув фото, які задокументували наслідки російських ударів по території України, та поспілкувався з представниками країни.

[ + – ] Анджей Дуда в Українському домі в Давосі [ + – ] Анджей Дуда в Українському домі в Давосі

Як зазначив Дуда, окупанти мають поплатитися за свої воєнні злочини проти українців. Однак світ має право знати, чому для загарбників вимагають притягнення до кримінальної відповідальності — і для цього потрібні докази вчиненого ними, каже він.

"Дуже важливо подати [докази] російських злочинів, скоєних в Україні. Світ має побачити, чому ми вимагаємо покарання винних", — зазначив президент Польщі.

Він також наголосив, що Захід має зробити все для того, щоб вигнати росіян з України.

[ + – ] Анджей Дуда у Давосі підтримав Україну та закликав виграти росіян

При цьому Дуда закликав українських захисників не перейматися своїми близькими, які були змушені виїхати в інші країни через російську агресію.

"Воюйте спокійно — ваші діти, матері, сестри та дружини в безпеці з нами", — додав глава польської держави.

Нагадаємо, на форумі в Давосі Анджей Дуда також заявив, що Польща має намір передати ЗСУ 14 танків Leopard. Варшава розраховує на допомогу Фінляндії, яка має вищезгадані танки, та низку інших європейських країн.

Напередодні форуму в Давосі економісти приватного та державного секторів, опитані Світовим економічним форумом, розповіли, що світова економіка зіткнеться з глобальною рецесією вже в 2023 році.