Не лише через війну: економісти перед зустріччю в Давосі розповіли, чому світові загрожує рецесія

Керуюча директорка Всесвітнього економічного форуму Саадія Західі вважає, що світова економіка у 2023 році зіткнеться з відчутними зниженнями інвестицій, яких потребують вразливі верстви населення в усьому світі.

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Більшість головних економістів приватного й державного сектору, опитаних Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ), очікують, що світова економіка зіткнеться глобальною рецесією у 2023 році. Про це повідомляє Reuters.

За словами керуючої директорки Всесвітнього економічного форуму Саадії Західі, у 2023 році очікує зниження інвестицій, необхідних для підвищення рівня життя найвразливіших верств населення у світі. Як зазначає експертка, так відбувається з низки причин, а саме:

високої інфляції;

низьких темпів зростання економік;

високої заборгованості й ступеня фрагментації.

А ось щодо інфляції думки економістів дещо різняться: частка тих, хто очікує високої інфляції у 2023 році, коливалася від усього 5% у Китаї до 57% у Європі, де вплив минулорічного зростання цін на енергоносії поширився на економіку в цілому. Але багато експертів вважають, що Європа та США посилять грошово-кредитну політику.

Водночас Світовий банк, за даними Reuters, прогнозує, що зростання світового ВВП становитиме близько 1,7% у 2023 році. Це найнезначніший темп зростання після рецесій 2009 та 2020 років.

Що чекає на Україну у 2023 році

На тлі повномасштабного вторгнення Росії українська економіка пережила дуже складний 2022 рік, але вже є кілька позитивних чинників, які вплинуть на зростання ВВП України у 2023 році. Це стосується, наприклад, роботи енергосистеми, яка навіть за умов масованих атак досить швидко відновлюється.

"Енергосистема України працює стабільно, ремонти продовжуються, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, щоб додатково закупити необхідні ресурси", — наголосив нещодавно прем'єр Денис Шмигаль.

Що стосується розвитку ключових секторів економіки, то опитані Фокусом експерти в статті "Другий воєнний рік. Звідки Україні брати гроші на пенсії та зарплати у 2023 році" називають одразу кілька галузей, які можуть у 2023 році показати зростання.

"Агро, будівництво, металургія (в разі її відновлення) — ситуація для цих секторів на міжнародних ринках буде дуже сприятливою", — каже економіст, член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

На думку виконавчого директора "CASE-Україна" Дмитра Боярчука, практично на всі сфери економіки України у 2023 році чекає на дуже складний час боротьби за виживання.

"Ключовий сектор економіки — агросектор — падатиме у 2023 році стрімкіше, ніж цього року, тому в цілому економіка залишатиметься у важкому стані. Які галузі будуть основними? Сільське господарство, харчова промисловість, легка промисловість і певні сектори послуг, як ІТ. Загалом основне джерело попиту створюється саме іноземною підтримкою, гроші сюди заходять, це зарплати військових, це податки з тих зарплат, це продаж завдяки цим видаткам. У решті економіки все досить сумно", — пояснив він.

Також нагадаємо, що за підсумками опитування кадрового порталу Work.ua виявилося, що більшість роботодавців у 2023 році планують підвищувати зарплати в діапазоні від 8 до 30% залежно від ситуації в Україні та рівня конкуренції за фахівців. Але говорити про відновлення рівня платоспроможності зарплат до довоєнного рівня прямо зараз, на жаль, не можна.