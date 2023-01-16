Не только из-за войны: экономисты перед встречей в Давосе рассказали, почему миру грозит рецессия

Управляющий директор Всемирного экономического форума Саадия Захиди считает, что мировая экономика в 2023 году столкнется с ощутимыми снижениями инвестиций, в которых нуждаются уязвимые слои населения во всем мире.

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Большинство главных экономистов частного и государственного сектора, опрошенных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) ожидают, что мировая экономика столкнется глобальной рецессией в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

По словам управляющего директора Всемирного экономического форума Саадии Захиди, в 2023 году ожидает снижения инвестиций, необходимых для повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире. Как отмечает эксперт, так происходит по ряду причин, а именно:

высокой инфляции;

низких темпов роста экономик;

высокой задолженности и степени фрагментации.

А вот по поводу инфляции мнения экономистов несколько различаются: доля ожидающих высокой инфляции в 2023 году колебалась от всего 5% в Китае до 57% в Европе, где влияние прошлогоднего роста цен на энергоносители распространилось на экономику в целом. Но многие эксперты полагают, что Европа и США ужесточат денежно-кредитную политику.

Тем временем Всемирный банк, по данным Reuters, прогнозирует, что рост мирового ВВП составит около 1,7% в 2023 году. Это самый незначительный темп роста после рецессий 2009 и 2020 годов.

Что ждет Украину в 2023 году

На фоне полномасштабного вторжения России украинская экономика пережила очень сложный 2022 год, но уже есть несколько позитивных факторов, которые повлияют на рост ВВП Украины в 2023 году. Это касается, например, работы энергосистемы, которая даже в условиях массированных атак достаточно быстро восстанавливается.

"Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет. В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд. кубов газа. На складах 1,2 млн. тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", — отметил недавно премьер Денис Шмыгаль.

Что касается развития ключевых секторов экономики, то опрошенные Фокусом эксперты в статье "Второй военный год. Откуда Украине брать деньги на пенсии и зарплаты в 2023 году" называют сразу несколько отраслей, которые могут в 2023 году показать рост.

"Агро, строительство, металлургия (в случае ее восстановления) — ситуация для этих секторов на международных рынках будет очень благоприятной", — говорит экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

По мнению исполнительного директора "CASE-Украина" Дмитрия Боярчука, практически все сферы экономики Украины в 2023 году ждет очень сложное время борьбы за выживание.

"Ключевой сектор экономики – агросектор – будет падать в 2023 году стремительнее, чем в этом году, поэтому в целом экономика будет оставаться в тяжелом состоянии. Какие отрасли будут основными? Сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность и определенные секторы услуг, как IТ. В целом, основной источник спроса создается именно иностранной поддержкой, деньги сюда заходят, это зарплаты военных, это налоги с тех зарплат, это продажи, благодаря этим расходам. В остальной экономике все довольно грустно", — объяснил он.

Также напомним, что по итогам опроса кадрового портала Work.ua оказалось, что большинство работодателей в 2023 году планируют повышать зарплаты в диапазоне от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов. Но говорить о восстановлении уровня платежеспособности зарплат к довоенному уровню прямо сейчас, увы, нельзя.